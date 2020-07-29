　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新冠病毒「治療性抗體」大進展！國衛院「實驗效果」驚人：肺部病毒大幅下降

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲中央流行疫情指揮中心陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

防疫添利器！中央流行疫情指揮中心今（29）日表示，台灣研究團隊運用「治療性抗體」來治療感染新冠病毒的倉鼠，經動物試驗的結果發現，倉鼠的體重、活動力不會因此降低，肺部病毒量卻大幅下降，對抗新冠病毒的治療效果令人振奮。

▲▼新冠肺炎疫苗相關報告。（圖／翻攝自衛福部粉絲團）

請繼續往下閱讀...

▲國衛院感染症及疫苗研究所廖經倫所長說明抗體建構。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

該研究由國衛院與國防醫學院預防醫學研究所共同合作，以過去抗SARS病毒抗體為基礎，挑選出可辨識新型冠狀病毒的抗體，投入新冠病毒治療性抗體的開發工作。

國衛院感染症及疫苗研究所廖經倫所長指出，先前研究團隊已成功鑑定出，具備中和SARS病毒能力的抗體，其辨識病毒棘蛋白（spike protein）胺基酸序列與新冠病毒棘蛋白胺基酸序列完全相同。

▲▼新冠肺炎治療報告。（圖／翻攝自衛福部粉絲團）

▲國衛院感染症及疫苗研究所廖經倫所長說明抗體的作用機制。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

研究團隊為了驗證該抗體在COVID-19的治療潛力，先透過新冠病毒來感染細胞的試驗，發現該抗體抑制新冠病毒感染細胞的能力相當顯著。此外，研究團隊已展開動物試驗的階段，在倉鼠的感染模型中，以新冠病毒感染倉鼠（每組5隻）後，再分別以Mab-X或Mab-Y抗體進行治療。

▲▼ 防疫添利器：新冠病毒治療性抗體。（圖／指揮中心提供）

▲台灣研究團隊運用治療性抗體來治療感染新冠病毒的倉鼠，治療效果令人振奮。（圖／指揮中心提供）

實驗結果發現，未接受抗體治療的倉鼠體重明顯減輕，活動力也跟著下降；而接受抗體治療的倉鼠，體重與活動力則無明顯的影響。更重要的是，原本感染新冠病毒的倉鼠，肺臟的病毒量非常高，接受抗體治療的倉鼠，肺臟病毒量竟然降低了100倍之譜，效果相當驚人。

從實驗結果可以看到，Mab-X及Mab-Y抗體具有治療COVID-19的潛力，值得一提的是，這也是全球少數已透過動物試驗來證明其治療COVID-19效果的抗體藥物。

為延續研究成果，國衛院與國防醫學院預醫所將徵求具備抗體研發生產製造相關經驗的上下游廠商，協助進行後續的技術移轉、商品化開發及臨床試驗等階段，期盼新型冠狀病毒治療性抗體能夠及早量產上市。

▲▼防疫添利器！新冠病毒治療性抗體。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

▲防疫添利器！新冠病毒治療性抗體。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
為求交保「多嘴」挨律師轟：弱智！連千毅遭重判7年徒刑
中500元動滋券「可買運彩嗎」　官網竟無選項..彩券行解答了
染疫泰籍移工接觸者189人　檢驗結果出爐
LIVE／國內新冠肺炎維持467例　19人持續住院隔離中
壯了1倍！蔣友柏離婚後「進化大肌肌」變台版馮迪索
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

泰移工聯繫上了！莊人祥：21日就有腹瀉症狀　「這3天」要回溯疫調

快訊／午後對流爆發！暴雨突襲「台中以南」　13縣市大雨特報

高鐵「新型巡檢機車」四大亮點曝！環保零噪音又超輕　組裝只要一分鐘

學者籲「所有入境旅客普篩」　陳時中再強調「不需要」：居家檢疫已可有效防堵

抗疫新進展！　中研院：「白扁豆」萃取蛋白有效阻斷新冠病毒入侵

8/1開放來台就醫已7件申請！陳時中掛保證「不會有大量病人帶病毒入境」

爽中500元動滋券「可買運彩嗎」　官網竟無選項！彩券行解答：不是每家都可

陳時中：泰移工「弱陽性」廠內傳染性低　將與泰爭取「二次採檢」

新冠病毒「治療性抗體」大進展！國衛院「實驗效果」驚人：肺部病毒大幅下降

泰籍移工染新冠　189位同公司接觸者「抗體檢體均陰性」

雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！

《我的婆婆》鍾欣凌見許傑輝、小甜甜出國　超酸曝內心話：你們2個就好好去死

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

交往洋男友1年「突掏驗孕棒」：2個月了！　爸媽超豁達「怎麼過隨便妳」…何美傻眼

開箱「富地市場」！全國最美夜市 異國美食搭配木質系攤位像到日本

艾成、王瞳登記結婚！！　霸氣告白：我有一顆為瞳瞳捨命的心

小姐妹下樓取餐遇超暖心外送員 幫注意來車、目送兩人平安進門

鬼鬼7個月沒工作「坐助理機車省錢」　多了時間「想談戀愛」...狂cue禾浩辰XDD

泰移工聯繫上了！莊人祥：21日就有腹瀉症狀　「這3天」要回溯疫調

快訊／午後對流爆發！暴雨突襲「台中以南」　13縣市大雨特報

高鐵「新型巡檢機車」四大亮點曝！環保零噪音又超輕　組裝只要一分鐘

學者籲「所有入境旅客普篩」　陳時中再強調「不需要」：居家檢疫已可有效防堵

抗疫新進展！　中研院：「白扁豆」萃取蛋白有效阻斷新冠病毒入侵

8/1開放來台就醫已7件申請！陳時中掛保證「不會有大量病人帶病毒入境」

爽中500元動滋券「可買運彩嗎」　官網竟無選項！彩券行解答：不是每家都可

陳時中：泰移工「弱陽性」廠內傳染性低　將與泰爭取「二次採檢」

新冠病毒「治療性抗體」大進展！國衛院「實驗效果」驚人：肺部病毒大幅下降

泰籍移工染新冠　189位同公司接觸者「抗體檢體均陰性」

NCC核發台灣之星、亞太5G特許執照！5大電信全到齊

145萬！TOYOTA「HILUX皮卡車」小改款上市　單月接單破300台

生小孩一共要花多少錢？　新手爸「攤開整疊收據」清算19.5萬…花費細節嚇壞網！

海上漂2條人腿！狠夫弒妻後「斷腳」分屍稱：屍塊不小心落海

為求交保「多嘴」挨律師轟：弱智！連千毅2罪名遭重判7年徒刑

超挑釁！道奇火球男三振「作弊仔」做鬼臉　助球隊5比2勝太空人

珠心算10段高手8天爽住理K　「一次找5妹抓龍」帳單破72萬...喊貴怒告詐欺

獨派青年抗議上海副市長來台…她遭逮捕「摔斷手」進派出所繼續嗆　下場出爐

駁李眉蓁文宣抄襲　競辦發言人呂謦煒翻2014年標語嗆「踢到鐵板了！」

泰移工聯繫上了！莊人祥：21日就有腹瀉症狀　「這3天」要回溯疫調

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

生活熱門新聞

他查動滋券合作店家超傻眼　驚見「全台迪卡儂都可用」

客庄旅遊券14萬份開獎！查詢方式曝光

她買火車對號座竟有人　「大小姐」瞪10秒亮出車票尷尬了

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

停車格變露營地　退休老師駕車住20多天

移工確診工作地點曝！市府大消毒、隔離

中威力彩捐2台賓士！1.6萬人狂刷留言慘了

深夜收動滋券中獎簡訊！上網一查「您未中籤」

黑心海鮮流竄全台　名單有五星飯店

電聯車太長　台鐵通勤站明年拉長

示範手遊課金！推坑哥「史上最貴截圖」

媽掏三倍券怨收銀員：會不會數學？　神逆轉全家傻眼

凌晨3:55「保全抱胸睡」她怒了　網砲翻

填「台大電機」被罵　爸：資工起薪破百萬

更多熱門

相關新聞

8/1開放來台就醫已7件申請！

8/1開放來台就醫已7件申請！

中央流行疫情指揮中心宣布8月1日開放外籍人士有條件來台就醫，引發不少反彈聲浪，指揮官陳時中今（29）日記者會中表示，目前為止已經收到7件申請案，都是重大疾病，且必須經過醫療與防疫計畫審核；而外界擔心會有大量病人帶病毒進入，陳時中則強調「保證不會有這樣的事情」。

中研院：「白扁豆」萃取蛋白有效阻斷新冠病毒入侵

中研院：「白扁豆」萃取蛋白有效阻斷新冠病毒入侵

陳時中：泰籍移工廠內傳染性低

陳時中：泰籍移工廠內傳染性低

泰籍移工染新冠　接觸者抗體檢驗出爐

泰籍移工染新冠　接觸者抗體檢驗出爐

快訊／新冠肺炎19人持續住院　維持467例

快訊／新冠肺炎19人持續住院　維持467例

關鍵字：

新冠肺炎新型冠狀病毒台灣防疫COVID-19

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

艾力克斯13歲兒「種族歧視遭停學」

他查動滋券合作店家超傻眼　驚見「全台迪卡儂都可用」

中籤沒？　動滋券開放網路查詢

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

熊熊驚爆懷孕10週！　年底帶球嫁

瘦子身後的短髮妹太正！神網友搜出IG啦

蕭亞軒突拋震撼彈「我的人生大事要發生」

西施失聯2周直覺遇害　父：醜一點就好了

即／網傳李登輝逝世　台聯：仍在治療中

網紅CEO買9000萬內湖豪宅

客庄旅遊券14萬份開獎！查詢方式曝光

她買火車對號座竟有人　「大小姐」瞪10秒亮出車票尷尬了

姚黛瑋深夜「當街喇舌吸吻」闊嘴大叔

快訊／蔡、賴赴北榮探視李登輝　王燕軍出面說明最新病情

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

更多

最夯影音

更多
雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！

雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！
《我的婆婆》鍾欣凌見許傑輝、小甜甜出國　超酸曝內心話：你們2個就好好去死

《我的婆婆》鍾欣凌見許傑輝、小甜甜出國　超酸曝內心話：你們2個就好好去死

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面