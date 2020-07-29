新冠病毒「治療性抗體」大進展！國衛院「實驗效果」驚人：肺部病毒大幅下降

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

防疫添利器！中央流行疫情指揮中心今（29）日表示，台灣研究團隊運用「治療性抗體」來治療感染新冠病毒的倉鼠，經動物試驗的結果發現，倉鼠的體重、活動力不會因此降低，肺部病毒量卻大幅下降，對抗新冠病毒的治療效果令人振奮。

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▲國衛院感染症及疫苗研究所廖經倫所長說明抗體建構。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

該研究由國衛院與國防醫學院預防醫學研究所共同合作，以過去抗SARS病毒抗體為基礎，挑選出可辨識新型冠狀病毒的抗體，投入新冠病毒治療性抗體的開發工作。

國衛院感染症及疫苗研究所廖經倫所長指出，先前研究團隊已成功鑑定出，具備中和SARS病毒能力的抗體，其辨識病毒棘蛋白（spike protein）胺基酸序列與新冠病毒棘蛋白胺基酸序列完全相同。

▲國衛院感染症及疫苗研究所廖經倫所長說明抗體的作用機制。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

研究團隊為了驗證該抗體在COVID-19的治療潛力，先透過新冠病毒來感染細胞的試驗，發現該抗體抑制新冠病毒感染細胞的能力相當顯著。此外，研究團隊已展開動物試驗的階段，在倉鼠的感染模型中，以新冠病毒感染倉鼠（每組5隻）後，再分別以Mab-X或Mab-Y抗體進行治療。

▲台灣研究團隊運用治療性抗體來治療感染新冠病毒的倉鼠，治療效果令人振奮。（圖／指揮中心提供）

實驗結果發現，未接受抗體治療的倉鼠體重明顯減輕，活動力也跟著下降；而接受抗體治療的倉鼠，體重與活動力則無明顯的影響。更重要的是，原本感染新冠病毒的倉鼠，肺臟的病毒量非常高，接受抗體治療的倉鼠，肺臟病毒量竟然降低了100倍之譜，效果相當驚人。

從實驗結果可以看到，Mab-X及Mab-Y抗體具有治療COVID-19的潛力，值得一提的是，這也是全球少數已透過動物試驗來證明其治療COVID-19效果的抗體藥物。

為延續研究成果，國衛院與國防醫學院預醫所將徵求具備抗體研發生產製造相關經驗的上下游廠商，協助進行後續的技術移轉、商品化開發及臨床試驗等階段，期盼新型冠狀病毒治療性抗體能夠及早量產上市。

▲防疫添利器！新冠病毒治療性抗體。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

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