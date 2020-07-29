夏綾那：「毛孩之於我，是家人不是寵物！」初衷源自一份珍貴的愛

▲（圖／夏綾那提供、艾葳精品婚紗攝影）



專訪當天，編輯一行人從台北來到慢步調的雲林，正值中午時分，陽光毫不留情地散放，不適之感油然而生。所幸，當踏入臭味滾 ODOUT 的辦公室，旋即受到五隻活力充沛的毛孩熱烈歡迎，後頭則跟著笑開懷的創辦人夏綾那 NaNa，這個畫面瞬間令人感到舒心自在。

對 Nana 來說，毛孩不僅是生活上的重要夥伴，也是陪伴我們度過每個快樂與悲傷時刻的重要角色。品牌的初衷，便是希望對毛孩的愛與用心，幫助飼主們解決毛孩產生的異味困擾，建立彼此共存共榮的和樂環境。

創業初心，源於對毛孩不離不棄的愛





▲當麻吉因病被周遭嫌棄時，Nana 從沒想過要放棄，甚至親手開創新的未來。（圖／夏綾那提供、艾葳精品婚紗攝影）

「麻吉被左鄰右舍抗議，連最親近的家人都勸說不要養了，但我從沒打算放棄牠。」現在擁有兩隻狗、三隻貓的 NaNa，回憶起最初創業的源由，只因為一份單純的愛和信念。

當時陪伴在身旁的毛孩「麻吉」，是她領養的第一隻古代牧羊犬，因罹患毛囊蟲症導致感染，身上發出異味，除了時常被左鄰右舍抗議，連家人都不支持。但護孩心切的 NaNa，一心只想著如何幫助麻吉，以對麻吉的愛作為強大後盾，不斷努力嘗試，在因緣際會的多方協助下，終於研發出消除麻吉身上味道的配方，於此同時，2004 年臭味滾因而誕生。

毛孩形同家人，需要自然舒心的生活環境





▲必須從毛孩感受出發，是 Nana 研發產品至始至終的原則。（圖／夏綾那提供、艾葳精品婚紗攝影）

問及她如何給毛孩好的生活，NaNa 會心一笑地說：「給牠一個家自然會有的模樣──『充滿各種微妙味道』。否則當牠們內心感到焦慮或壓力，就會開始攻擊你家沙發。」毛孩嗅覺十分靈敏，太過刺激的香味或臭味，都會讓牠們感到不適。她也發現市面上多是薰衣草、檸檬、茶樹等添加香味的配方，代表人們過往習於用香味掩蓋臭味。

這場顛覆市場既定印象的棋局，仍需步步為營，儘管臭味滾已做到 80% 除臭，大眾不免對效果有疑慮，因為沒聞到另一股香味反倒不習慣。但 NaNa 堅持以「無味勝有味」的理念研發產品，把持絕不添加香精的原則，以在對毛孩的「絕對安全領域」內達到最佳效果，期望創造一個真正讓毛孩與人友好的生活環境。

關關難過關關過，感謝另一半無條件的支持





▲另一半無私的支持，願意一間扛起照顧孩子的責任，讓 Nana 能心無旁騖地帶領團隊持續向前。（圖／夏綾那提供、艾葳精品婚紗攝影）

然而，從毫無品牌概念的起點出發，在創業這條佈滿荊棘的路上，不免經歷過許多風雨。如她先前得知客人回饋「A、B 劑混合太麻煩」，便著手研發「一劑等同混合劑效用」的新產品；當發現液態產品在氣溫過凍的環境下無法使用，當機立斷轉而推出粉狀清潔包替代方案。

NaNa 認為客人的第一手回饋非常重要，因而全心專注在提升產品競爭力與解決眼前問題，不難看出她勢在必行的決心，才能一路上過關斬將。且戰且走的這些年，除了持續增進自身專業知識，還得帶領團隊不停向前，之所以能如此心無旁騖地衝刺，她最感謝另一半的無條件支持。

▲Nana 飼養的兩隻大型貴賓天天與兵兵，每天無憂無慮地跟公司夥伴一起生活。（圖／夏綾那提供、艾葳精品婚紗攝影）

「非常感謝老公，他把家裡和孩子都照顧得很好，讓我能專注於眼前的所有挑戰。」原先夫妻兩人會一同出國參展，但隨著孩子逐漸長大，他們希望兒女能回歸和同齡孩子相同節奏的生活，於是協議分工合作，以現階段最合適的狀態陪伴孩子成長。

對毛孩的愛，延續到下一代





▲Nana 視家中毛孩為己出，甚至讓牠們陪伴自己的孩子一路成長。（圖／夏綾那提供、艾葳精品婚紗攝影）

「毛孩之於我，是不論你在外多奔波，總會有個人在家等你的溫暖存在。」最後聊到毛孩的重要性，NaNa若有所思地看向臭味滾的產品圖像標誌，正是她日夜思念的麻吉。她有感而發說，女兒也如傳承般地與毛孩接上線，在彼此的歲月裡相伴成長。

繼麻吉後的新成員，是從不隨意出聲的「天天」，某次夜裡卻不斷低鳴，驚醒了睡夢中的NaNa。順著聲音才赫然發現紗布蓋住女兒小小的臉蛋，嚇得她立即掀開，內心滿是訝異和感激，原來天天夜裡也守護著這個珍貴的小生命。後來，毛孩們更成了女兒的「學步車」，不只抓著牠們學會了站立與走路，甚至第一次嘗試爬行也是為了找天天。

▲帶著最初對麻吉的思念與對毛孩的愛，夏綾那希望臭味滾的精神能延伸至世界每個角落。（圖／夏綾那提供、艾葳精品婚紗攝影）

現在的臭味滾，已跨足臺灣、香港、大陸、澳門、澳洲、馬來西亞、美國等地，產品成分也積極往植萃配方的天然之路邁進，外包裝更配合各國文化進行在地化設計，進而提高當地市場的接受度。

不求快唯求好的 NaNa，不只將顧客需求交由專業團隊檢核，甚至聘請業界顧問與專業領域博士共同研發，以探討產品各種改善與進步的可能性，只為給毛孩們更完善的照顧與生活。而今後的每個階段，仍會帶上她對毛孩簡單而深刻的愛，同時伴隨對麻吉的思念，延伸到世上每個角落吧！

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