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24處森林遊樂區「不能帶犬貓」禁令延2年！8月起有條件開放寵物入園試辦區

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▲▼鼬獾。（圖／特生中心提供、鄭錫奇攝）

▲鼬獾。（圖／特生中心提供、鄭錫奇攝）

記者許展溢／台北報導

林務局今（29日）預告，8月1日起至111年7月31日止，全台24處森林育樂場，繼續實施禁止遊客攜帶犬、貓及其他哺乳類動物進入政策，也啟動科學研究，評估有條件開放可行性，8月起會先以屏東林後四林平地森林園區做為試辦有條件開放寵物入園之園區。

24個景點包括平山、內洞、滿月圓、東眼山、觀霧、大雪山、八仙山、武陵、合歡山、奧萬大、阿里山、藤枝、雙流、墾丁、知本、向陽、富源、池南、棲蘭、明池、惠蓀林場等森林遊樂區、大農大富平地森林園區、鰲鼓濕地森林園區及拉拉山巨木區。

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▲▼阿里山祝山林道。（圖／林務局提供）

▲▼阿里山祝山林道（上）、見晴懷古步道（下）。（圖／林務局提供）

▲▼見晴懷古步道。（圖／林務局提供）

林務局說明，台灣自102年起發生鼬獾感染狂犬病疫情，為防範疫情擴散，啟動禁止遊客攜帶犬貓進入之措施，許多民眾於施行期間表達希望有條件開放犬、貓進入之建議，爰啟動研究計畫，透過問卷訪談，以飼主責任、動物傳染病、生態保育、經營管理及寵物福利等構面進行探討分析，期以科學方式，評估攜帶犬貓進入園區之可行性。

依據研究成果，林務局表示，以生態保護及動物傳染病原則做評估，屏東林後四林平地森林園區所在鄉鎮近幾年來並未檢測出狂犬病陽性案例，且其範圍未毗鄰原生林等生態敏感環境之因素，並與專家學者多次研商後決定，從今年8月1日起該園區為有條件開放寵物入園之試辦區。其餘園區會依監測數據及林後四林平地森林園區施行之狀況進行滾動式檢討，採漸進方式開放。

▲▼棕簑貓(食蟹獴)。（圖／林務局提供、陳王時攝影）

▲棕簑貓（食蟹獴）。（圖／林務局提供、陳王時攝影）

林務局指出，為減少開放初期遊客不清楚相關規定，初期會以勸導為主，除請工作人員或志工協助舉牌宣導外，亦會於園區遊客中心準備數條寵物牽繩，提供有需求之遊客換證借用，並請遊客遵守以下規範：

1.入園時請攜帶有效之「狂犬病預防注射」及「晶片注射」證明文件。

2.犬貓於園區內活動需置於袋子、提籠、推車內，或妥善繫繩。

3.請隨手清理寵物糞便。

4.不餵食流浪動物。

▲▼白鼻心。（圖／林務局提供、林青峰攝影）

▲白鼻心。（圖／林務局提供、林青峰攝影）

另外，林務局強調，根據防檢局今年6月公布的狂犬病監測結果顯示，鼬獾送檢陽性比率仍有24%，且今年截至6月已發生4件感染狂犬病的鼬獾主動攻擊咬傷民眾案件。呼籲遊客暫勿攜帶犬貓前往國家森林遊樂區，並請遊客於進入國家森林遊樂區等場域旅遊時，不要接觸或餵食野生動物，如有發現疑似感染狂犬病動物，應立即通報動物防疫機關或林務局所屬各林區管理處，以確保寵物、飼主與遊客安全。
 

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