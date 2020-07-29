「95加一千打統編」！妹子店員拿92油槍加1002元　他怒喊：誰派妳來的

▲有些人怕遇到雷店員，會選擇自助加油。（圖／記者姜國輝攝）

記者施怡妏／綜合報導

有些服務人員常常搞不清楚狀況，或是同樣的問題又問一次，讓人覺得相當困擾。一名網友近日前往加油站加油，與服務人員表示，自己要「95加一千打統編」，沒想到服務人員不僅拿錯油槍，還反問他「跳停就好嗎，要打統編嗎？」讓他傻眼直呼「到底是誰派妳來的！」

原PO在臉書「爆怨公社」發文，近日到加油站加油，向服務員妹妹表示，「95加一千打統編」，並拿出千元鈔票以及名片給店員，沒想到下秒店員竟拿起92的油槍，並大喊「92一千喔」，他急忙阻止，「不好意思是95啦，妳要不要看清楚」。加完後價格停在1,002元，店員接著詢問，「跳停就好嗎？要打統編嗎？現金還是刷卡？」原PO當場傻眼，明明一開始就已經告知過，後來一連串的誇張行徑讓他忍不住大喊，「到底是誰派妳來的？！」

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貼文發出後，底下網友紛紛留言表示，「對面加油站派來的」、「腦子還放在家嗎」。也有人分享自己遇到的荒唐事蹟，「所以我都自助加油，現在工讀生有些很不靠譜，但有些也很認真」、「很多都顧聊天，說要統編都沒在聽，發票拿到請他補上還會被翻白眼」、「常遇到這種人在神不在的」、「這是職業病啦！就算你說過了，還是會不自覺的再問一次」、「之前還遇到員工邊加油邊聊天，然後油滿了噴出來，我趕快制止才沒噴到整台機車都是」。