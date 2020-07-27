臭嘴開酸「你很娘欸！」　男紋眉師反擊超解氣：做幾天就賺到你月薪

▲男紋眉師被酸「很娘」，一席話反擊超解氣。（圖／原PO授權使用，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／鄺郁庭報導

各行各業都是一門技術，但因為性別被嘲笑，真的會讓人氣炸！有男網友因為學習紋繡眉，被譏諷「很娘」，讓他忍不住在臉書《爆怨公社》貼文「對！我做紋繡很娘」，用一席話反擊酸他的人。幾句話讓其他網友大讚超解氣，也鼓勵原PO做自己，「這需要耐心！超棒的你」、「很厲害耶。學這種手都很巧。」

這名紋繡眉師發文，隔空喊話譏笑他「很娘」的人，「對，我做紋繡很娘！剛開始學技術賺不多沒錯，但現在幾天賺你幾個月薪水你知道嗎？」說他雖然不能靠臉吃飯，但至少留有一身技術，還每天冷氣吹到爽，好過對方整天只會嘴砲，最後也不忘hashtag反擊回去「#靠北X小」。

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▲其他網友大讚原PO很專業。（圖／原PO授權使用，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

他也在留言處透露，因為他之前是職業軍人，退伍後去學紋繡眉，結果卻被別人笑很娘，不過學了2～3個月，應該已經算出師，「基礎一定要打好，我現在出師後每天都會抽時間一樣練假皮，要有耐心」、「其實我原本很沒耐心，坐不住那種，也很沒美感，完全是被磨出來的哈哈！」

貼文一出，許多網友紛紛讚原PO幾句話超痛快，「就喜歡你這種態度」、「什麼年代了還在那男生從事美容業很娘」、「做這個要很細心跟耐心，你很厲害」、「男生做紋繡超強的好嗎！而且紋繡學完還可以學除毛，現在很多男生想除毛都不一定找得到地方」、「存摺的數字說話，笑笑帶過就好，不用聽別人說閒話」、「覺得男生做美容美妝比很多女生更細心欸！」