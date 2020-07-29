負責登記一家人動滋券！一開獎超悲劇　2hrs收3封簡訊「就我沒中籤」哭了

▲原PO一家四口只有他沒中獎。（圖／（左）翻攝自爆怨公社、（右）記者顏如玉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

體育署發放400萬張500元的「動滋券」，共698萬多人登記參與，並在28日抽出號碼，有民眾陸續收到中獎通知，開心地PO出通知簡訊。有一名男網友在臉書《爆怨公社》貼出照片，說他負責幫一家人上網填單，結果一收到中獎簡訊，原PO忍不住爆髒話，「就我沒中籤！塞你老X勒！」讓其他人笑噴。

中獎號碼一出爐，幾家歡樂幾家愁，有一名男網友一家四口卻只有他愁！這位男子貼出中獎簡訊通知，只見他從晚上7:54至晚上9:51陸續收到3封「恭喜動滋券中獎」的簡訊，但似乎一直等到快11點，都沒等到自己的中獎通知，最後在10:55發文直呼「X！一家四口，我負責上網填單，結果……就我沒中籤！塞你老X勒！」

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▲一路等到快11點，原PO還是沒等到自己的中獎通知 QQ（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文吸引6千多名網友按讚，釣出不少感同身受的苦主，「我也是啊！幫家人抽……結果就我的沒中」、「我人太好，提醒了兩個群組去抽，結果自己沒中，可憐哪」、「一家5口父子全中，就辛苦填單的阿母沒中」、「夠邊緣我是填資料的人，藝放券沒有，動滋券也沒中，你不孤單」、「我幫填的……我沒中就算了……MAIL還一直重複發中獎人的信來。」

還有人超羨慕原PO一家，「很棒了，我一家三口，都我填只有女鵝中」、「有中要偷笑了⋯我一家3口都我填，都沒中……（難道就是我帶賽）」、「沒事，一家三口都沒中」、「我更慘……家人填一填忘了填自己。」也有網友笑說，「有可能是你適合存錢，不適合戴錢來。」