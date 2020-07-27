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交大把管理費！凌晨3:55見「保全抱胸睡」她怒了　網砲翻…過來人吐辛酸

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲保全凌晨4點打瞌睡，被住戶抱怨。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「交了大把管理費請保全來睡覺的？」一名女網友凌晨3點55分經過管理室，看到一幕覺得相當不妥，便拿出手機拍下畫面，PO上臉書《爆怨公社》。只見保全雖然被打上馬賽克，但依原PO敘述，保全應該是正坐在椅子上、靠著椅背抱胸睡覺。沒想到貼文一出，不少人留言狂砲原PO，話題意外引發議論。

看到貼文後，許多網友認為，保全本來就不是一份輕鬆的工作，「想知道貴社區管理費有多大把」、「你就不要在上班累到會想瞇一下」、「夜深人靜的時候確實會想睡覺，尤其半夜，根本沒人聊天，很難不睡著」、「找來擔責任的，風險很大的職業啊」、「4點……這個時間點保全瞇一下很正常。」

請繼續往下閱讀...

還有人認為是原PO語氣問題，「交了大把管理費是多少錢，10～20W嗎？還是管理費幾百塊？疑似好像有錢就可以罵死人的樣子，別人的小孩死不完。我是不清楚他是不是在休息時間內休息啦！但是po主給人的看法就是讓人有我po第一段的想法」、「你知道保全其實有合法的1小時休息時間嗎？」

▲▼大樓,公寓,房子,房屋。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲許多大樓都會請保全。（示意圖／Pixabay）

但也有網友直說，「照理來說都該在家休息充足才來上班吧」、「不管薪水多少，上班就是不可以睡覺吧」、「上班本來就不該睡覺啊！去跟管委會反應就會跟保全公司處理了」、「我們社區有兩個大夜管理員，只要輪流一個保持清醒注意狀況，多半還好，但若是一個人看守就要清醒了，畢竟裡外都要注意安全。」

就有做過保全工作的過來人留言，說這種大夜班保全很難有充足的休息時間，下班後先吃個早餐，回家洗澡、洗完衣服，通常就到一般人的上班時間，不僅外面會很吵，加上刺眼的陽光，根本無法說睡就睡，「上pm5:00（的班），3:30一定要起床、4點出門，買個簡單的吃的就去準備換班了。所以囉！總共才睡幾個小時？每天睡不滿8小時，晚班不打嗑睡也奇怪。」

這位前保全也大吐工作上曾遇到的辛酸，「這樣煎熬12小時，一天1000塊，好一點的1200塊」，一個月如果上好上滿30天，月薪就剛好3萬塊，「三不五時還會被人拍照公審，怒罵保全監護不周，還有被罵過看門狗的，更難聽的都聽過了」，最後直呼，「為了錢，誰不想忍耐？」

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