呼應美國務卿蓬佩奧　外交部：感謝美國政府不斷為台灣仗義執言

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

記者陳家祥／台北報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於美東時間23日在加州尼克森（Richard Nixon）總統圖書館發表重要演說，再次肯定台灣的民主發展，並重申美國對台灣等區域夥伴的支持。對此，外交部發言歐江安表示，對於蓬佩奧代表美國政府展現對我國的一貫堅定支持表達誠摯感謝。

蓬佩奧在演說中指出，尼克森總統當年開啟與中國交往，希望促成中國改變，追求更自由安全的世界，卻換來中共剝削自由開放的社會。當時被邊緣化的台灣友人卻在日後蛻變為蓬勃的民主政體。中國則深入美國媒體、校園與研究中心，迫使美國企業屈服，譬如部份美國企業因畏懼激怒北京，而移除官方網站上對台灣的標示。

蓬佩奧另強調，各國應改變對中共的看法並採相應行動。美國各部會均已採取反制措施，如美國國防部加強在南海及台灣海峽的航行自由任務，國務院則在本週關閉中國駐休士頓總領事館，因為該總領館實為中國間諜及竊取智慧財產的中樞。蓬佩奧並表示，美國將籌組民主新陣線，率領自由世界共同應對中國的挑戰。

歐江安說，外交部誠摯感謝美國政府不斷公開為台灣仗義執言，同時也呼籲各界正視中國滲透與擴張不當影響力的威脅。無論中國採取任何手段在國際社會打壓台灣，我國政府絕不會退卻，並將在既有良好基礎上持續與美國及理念相近國家攜手合作，並善盡國際社會成員的責任，共同捍衛民主制度及以規則為基礎的國際秩序。