午後防雷雨彈！　「颱風下周來台灣？」彭啟明說話了

▲氣象局說，目前南海到菲律賓東方海面為低壓帶，低壓帶內可能有擾動生成。（圖／翻攝向日葵8號官網即時影像）

記者陳俊宏／台北報導

午後防雷雨彈！天氣風險公司總經理彭啟明今天（28日）表示，未來幾天在南海到菲律賓一帶預估逐漸就會有季風低壓槽的發展，下周開始就得注意熱帶系統的變化，「但現在要說下周何時有颱風會來台灣的問題都還太早」，等到比較明確的環境確認，有擾動顯著成長，確認後再來看。若屆時成颱，將是今年第3號颱風「辛樂克」（Sinlaku，密克羅尼西亞提供，女神之意）。

彭啟明在臉書說，今天氣仍和27日類似，各地上午晴朗炎熱高溫，局部高溫可能到35至37度，午後仍有雷陣雨發展；這主要是因為太平洋高壓勢力仍然偏弱，台灣附近位於高壓邊緣，大致為偏南風到西南風，水氣較多，除了迎風面的降雨外，還有熱對流在午後容易發展起來，也伴隨劇烈的閃電雷擊。

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彭啟明指出，周三開始由於太平洋高壓勢力逐漸增強西伸，往長江中下游推進，高壓脊位置北偏，台灣附近進入高壓脊南側，風向由偏南到西南風轉變為東南風到偏東風，迎風面也跟著由先前的中南部，轉變為花蓮台東到屏東的恆春半島為主，迎風面有機會出現局部短暫陣雨；午後熱對流發展的區域也將因為風向改變，也就是西半部的山區，山區對流雲系發展後將會西半部平地移動，這種午後熱對流的發展強度跟範圍會較這兩天顯著減少。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

彭啟明表示，台灣在周三轉變的高壓南側的東風到東南風的環境，可能至少會持續到這周末，天氣相對穩定，仍是夏季典型高溫，會呈現西半部較高溫，和過去連續幾天東半部屢創新高溫不同。

彭啟明說，由於高壓位置北抬讓出一些空間，西南季風也有逐漸往東發展趨勢，南邊沉寂已久的季風低壓槽開始建立的跡象，未來幾天在南海到菲律賓一帶預估逐漸就會有季風低壓槽的發展；這才剛開始，還是略偏弱，也可能有熱帶擾動開始醞釀，會不會有颱風或熱帶低壓出現都還有待觀察，變動性仍高。

彭啟明指出，但西太平洋在下周開始，環境上跟先前完全不利於熱帶擾動發展很不相同，下周開始就得注意熱帶系統的變化，「但現在要說下周何時有颱風會來台灣的問題都還太早」，等到比較明確的環境確認，有擾動顯著成長，確認後再來看看，可以減少不必要的緊張。

▼氣象局說，目前南海到菲律賓東方海面為低壓帶，低壓帶內可能有擾動生成。（圖／氣象局）

至於近期是否可能有颱風發展，中央氣象局預報員李孟軒接受《ETtoday新聞雲》表示，目前南海到菲律賓東方海面為低壓帶，低壓帶內可能有擾動生成，但具體位置變動性滿大，是否會進一步發展成颱風還要再觀察。

對於美國模式目前預報擾動可能比較接近台灣，李孟軒表示，美國模式每一報都在變動，但現在擾動還沒發展，美國模式預估周五起會比較有規模發展，因此再看2天會比較明朗。