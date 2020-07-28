快訊／午後暴雨提早開炸！北北基等18縣市大雨特報　防雷擊強陣風

▲氣象局發布大雨特報。（圖／記者邱顯燁攝）

記者賴文萱／台北報導

對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，氣象局今（28）日發布大雨特報，大台北、南投、新竹以南至屏東、花蓮地區及其他山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區請注意落石。

大雨特報範圍：

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基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣

▲氣象局發布大雨特報。（圖／中央氣象局）

今天天氣和昨天類似，偏南到東南風環境下，花東不定時有局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午中南部沿海也有局部降雨，其他地區上午前雖然可以維持多雲到晴。

▲今天午後對流發展仍會較為旺盛且時間較早，各地出現午後雷陣雨機率高，並有局部短時大雨甚至豪雨發生的機率。（圖／中央氣象局）

氣象局表示，不過今天午後的對流發展仍會較為旺盛且時間較早，各地出現午後雷陣雨機率高，並有局部短時大雨甚至豪雨發生的機率，午後請留意天氣變化。

明天大環境風場為東南風，花東不定時有局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午中南部沿海也有局部降雨，其他地區為多雲午後雷陣雨的天氣，午後雷雨區域有機會減少，大台北午後降雨機率降低，但其他地區午後仍有局部短時大雨或豪雨發生機率。

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