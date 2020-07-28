快訊／雷聲狂響！大雷雨彈攻雙北、桃園　網嚇：在板橋還以為颱風來了

▲對流旺盛，大雷雨彈開炸台北、新北及桃園。（圖／記者邱顯燁攝）

記者賴文萱／台北報導

對流發展旺盛！氣象局除了發布北北基等18縣市大雨特報外，也針對「台北市、新北市、桃園市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至13時45分止。板橋出現狂風暴雨，有網友指出，「這已經不是大雨等級了，是豪雨，還以為颱風來了」、「被困在板橋公車站」。

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▲台北市、新北市、桃園市發布大雷雨即時訊息，18行政區民眾留意劇烈降雨、雷擊。（圖／中央氣象局）

氣象局稍早發布大雷雨即時訊息，持續時間至13時45分。示警區域包含台北市中山區、中正區、大同區、萬華區、士林區、北投區；新北市板橋區、三重區、中和區、新莊區、樹林區、淡水區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、林口區、八里區；桃園市龜山區。

氣象局另也針對「新北市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至13時30分止。示警區域包含新北市板橋區、樹林區、土城區，慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹，以及低能見度。

大雷雨接連開炸，網友也紛紛回報各地狀況，有網友指出，「這已經不是大雨等級了，是豪雨，還以為颱風來了」、「被困在板橋公車站」、「頂埔捷運站這下大雷雨了」、「楊梅陰天」、「北海岸還沒下雨」、「新北我還以為颱風來了，直接爆炸的下」、「台北打雷中」。

大雨特報範圍：

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣

▲氣象局發布大雨特報。（圖／中央氣象局）

今天天氣和昨天類似，偏南到東南風環境下，花東不定時有局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午中南部沿海也有局部降雨，其他地區上午前雖然可以維持多雲到晴。

▲今天午後對流發展仍會較為旺盛且時間較早，各地出現午後雷陣雨機率高，並有局部短時大雨甚至豪雨發生的機率。（圖／中央氣象局）

氣象局表示，不過今天午後的對流發展仍會較為旺盛且時間較早，各地出現午後雷陣雨機率高，並有局部短時大雨甚至豪雨發生的機率，午後請留意天氣變化。

明天大環境風場為東南風，花東不定時有局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午中南部沿海也有局部降雨，其他地區為多雲午後雷陣雨的天氣，午後雷雨區域有機會減少，大台北午後降雨機率降低，但其他地區午後仍有局部短時大雨或豪雨發生機率。

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