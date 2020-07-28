台東男山林失蹤疑遇魔神仔！跳針：有人叫我不要說　土地公旁草叢找到人

▲ 台東老翁夜間走失，警方於草叢中尋獲他時，他第一句話竟說，「挖哪ㄟ底遮？」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲、徐愷昕／台東報導

台東關山25日晚間11點多，有民眾慌張跑到派出所報案稱「爸爸失蹤了！」員警獲報後速出動人力展開搜索，但過程離奇，當員警撥打手機連絡上老翁，詢問他人在哪裡時，他卻不斷回應「我旁邊有人叫我不要說」，嚇的員警誤以為是綁架案件或「撞鬼」！所幸警消最後透過老翁提供的其他線索，有在一土地公廟旁的草叢中找到人，確定他平安無事後，由家屬帶回休養。

25日深夜11點許，台東有民眾至鹿野分駐所報稱父親深夜未歸，警員獲報立即通知鄰近延平分駐所、鸞山派出所及消防消隊前來協助搜尋，過程中搜救人員有撥通老翁手機，但他卻無法表達自己的大概位置，還不斷向員警說「我旁邊有人叫我不要說」，員警當下原本擔心老翁是遭人綁架，不過因被綁架通常不能講電話，遂猜測老翁可能是遇到「魔神仔」？才會一直鬼打牆。

▲台東老翁25日夜間走失，被發現時纏於荒煙漫草中。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

當下員警經進一步詢問，由於老翁表示他離家途中有經過「一間土地公廟」，索性將目標轉向他家附近的土地公廟，果不其然就在柑園路旁一土地公廟附近聽見人聲傳出，暗中開啟照明燈再經搜索，就見老翁獨自一人倒臥在草叢中，腳還被藤蔓纏住。

警消協力將老翁從斜坡上拉起後，他獲救時第一句話竟表示，「挖哪ㄟ底遮？（台語：我怎麼會在這？）」讓協尋人員不禁毛骨悚然，覺得哪裡怪怪的，想說怎麼會有人在深夜走入這樣的荒煙漫草中，卻不知道原因為何。

據了解，目前老翁身體無恙已平安返家，關山警分局長余中義表示，鹿野分駐所警員簡士瑋發揮人溺己溺的高度同理心，獲報後隨即通報鄰近所及消防隊，並撥打電話與被協尋人耐心對話，才讓路過的搜尋人員聽到聲音，圓滿完成救援任務，機警的工作及熱忱的服務精神，足堪所有同仁之表率。

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