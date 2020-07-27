台東翁夜間走失　遭纏於荒煙漫草中...脫困問：挖哪ㄟ底遮？

▲台東老翁夜間走失，遭纏於荒煙漫草中．．．脫困問「挖哪ㄟ底遮」？。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

日前晚間11點多，有民眾慌張的跑到台東關山警分局鹿野分駐所報案稱，「我爸晚間出門到現在快12點都還沒回家，請幫忙找尋」，警員簡士瑋獲報隨即通報鄰近各所及消防隊合力搜尋，約在凌晨2點多，鸞山派出所警員鍾慶義聽到草叢內有人說話的聲音，沿聲搜尋並用手電筒照去，果然見老翁躺在荒煙漫草中，隨後在警、消合力下解開纏住腳上藤蔓，順利將其從長滿草叢的斜坡上脫困，經消防人員診療後身體狀況無大礙，隨後由家屬帶回休養。

「警察先生，我爸晚間出門，現在已經快12點了還沒回家，我們真的很擔心，可以幫我們找找嗎」？日前晚間，有民眾至鹿野分駐所報稱父親深夜未歸，警員獲報立即通知鄰近延平分駐所、鸞山派出所及消防消隊前來協助搜尋，員警也撥打老翁手機，但他無法說出自己的所在地，並且一直對員警說「他旁邊有人叫他不要說」，這句話讓員警也緊張起來，是不是遭人綁去了？！但是綁去怎麼可以講電話，是不是遇到「魔神仔」？

在談話中他提及「有路過一間土地公廟」，所以將目標轉向他家附近土地公廟，果不出其然，鸞山派出所警員鍾慶義巡經柑園路旁的一處土地公廟，從草叢裡傳出有人說話聲音，隨即呼叫大夥前來，沿聲尋找並開啟照明燈，果然發現有人倒臥在草叢中，腳還被藤蔓纏住，經警、消合力才將他從斜坡上拉起脫困，但他第一句話居然說「挖哪ㄟ底遮」？協尋人員也感到怪怪的，怎麼會有人走入這樣的荒煙漫草中，所幸將他找到，不然後果不堪設想，家屬對於警消的協助，一再感謝，讓他父親能平安返家！

關山警分局長余中義表示，鹿野分駐所警員簡士瑋發揮人溺己溺的高度同理心，獲報後隨即通報鄰近所及消防隊，並撥打電話與被協尋人耐心對話，才讓路過的搜尋人員聽到聲音，圓滿完成救援任務，機警的工作及熱忱的服務精神，足堪所有同仁之表率。



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