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無視證據、逕行起訴！新北女檢「辦案瑕疵」遭送評鑑

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▲▼新北地檢署。（圖／記者陳雕文攝）

▲新北地檢署傳出檢察官行為怪異，遭送檢察官評鑑。（圖／記者陳雕文攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北地檢署女檢察官顏汝羽，多次言行怪異，遭民間司改會進行調查。司改會發現顏檢在某一件竊案時，無視客觀證據存在、又不理會被告說詞，逕行起訴，存有重大辦案瑕疵；另外有律師反映，她不時打斷被告委任律師辯護，甚至當庭直指律師教唆被告說謊。司改會因此將她函送「檢察官評鑑委員會」審議。

遭司改會調查、函送的顏汝羽，被司改會調查後，初步認定有3起案件有辦案瑕疵。其中一件手機竊案，告訴人證稱黑色iPhone 7 Plus手機遺忘在新北市中和運動中心男廁椅子上，結果警方根據監視器畫面逮捕當時在廁所外徘迴、有竊盜前科的男子，被告供稱當時等候朋友、並使用自己的HTC手機，但顏檢不理會，逕行提起公訴。案經法院審理後，法官看不下去，甚至在判決書上質疑「不正訊問」。

另外司改會也接受2名律師申訴，指稱顏檢察官在偵查庭上，漠視偵查證據、開庭時還不時打斷被告委任律師的辯護，甚至當庭直指律師教唆被告說謊，態度十分惡劣。因此司改會才會向檢察官評鑑委員會提出個案評鑑。

此外也有媒體報導，顏檢與某位提出申訴的律師為舊識，2人曾在偵查庭上起爭執，沒想到顏檢竟以臉書私訊該名律師，指責他教唆當事人說謊很不對，甚至詛咒律師「不要浪費當事人的時間金錢，會有報應。」媒體也報導，顏檢多次私下約警界帥哥所長「工作指導」；還報導顏檢在給被告的刑事傳票備註欄寫：「來一趟，別擔心，問些問題而已」。

對於顏檢的行為，新北地檢署發布聲明指出，被法官質疑不正訊問的部分，新北檢去年年終職務評定時已主動將該案列入顏檢察官之職務評定討論，並將評定結果送法務部經核定在案。另外律師申訴的2起案件，新北檢也指派主任檢察官分「調」字案調查，作成調查報告，並送職務評定委員會審議；現已完成審議，將送臺灣高等檢察署轉送法務部。而臉書私訊律師部分，新北檢目前已經聯絡該名律師，請律師提出證據，進行調查當中。最後是傳票加註部分，新北檢已經要求所有檢察官在傳票上，不得為不必要之加註，以免誤會或產生不必要之聯想。另外新北檢也強調，檢察長王文德到任後，就發現顏檢察官言行獨特，「已指派主任檢察官對顏檢察官進行密集式輔導。」並要求所有檢察官謹言慎行。
 

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