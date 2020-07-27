外送爸「這個拿給阿姨」！萌隊友超流暢SOP　她秒被療癒：好乖好可愛

▲弟弟當老爸的小助手，幫忙把餐點遞給客人。（圖／葉淑宜授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友今天在家叫外送，驚喜碰上溫馨的一幕，當時外送爸爸停好車，把餐點遞給兒子，而小萌弟一連串流暢的動作，無疑是老爸最得力的助手，目睹全程的她十分感動，最後也將其中一瓶飲料送給了弟弟。

網友葉淑宜在「爆廢公社」發文直呼，「今天休假打算廢在家裡一整天的我，不知道吃什麼所以叫了熊貓外送，常常看廢友分享爸爸帶小孩外送的畫面，沒想到也被我遇見了！」

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那時，外送爸爸停好機車，並說「把這個拿給阿姨。」而弟弟則敏捷地下車、拿餐點，最後將整盒披薩遞給她，動作一氣呵成，瞬間療癒了她，「真的很乖很可愛。」

▲得知弟弟口渴，她立刻送上飲料。（圖／葉淑宜授權引用）

為了想再多看看這溫馨的畫面，原po進屋後並沒有立刻關上門，沒多久弟弟似乎口渴了，眼看爸爸僅有的一瓶舒跑所剩無幾，她立刻走出去，表示幫他們丟垃圾，同時又給了一罐可樂。

見狀，爸爸笑著跟弟弟說，「你看...阿姨給的（改口），你看姐姐給的可樂。」一席話讓她忍不住眼眶泛淚，在心裡默默幫他們加油，「爸爸辛苦了，祝你往後收到很多很多的單，也祝福弟弟平安健康快樂的長大。」

po文引起熱烈回響，網友們紛紛回應，「小孩還穿熊貓的衣服，太可愛了吧」、「其實這樣還能促進父子關係」、「從小培養刻苦耐勞的精神，很棒」、「小朋友衣服超可愛的」。對於原po暖心的舉動，大家也留言直呼，「弟弟應該很開心」、「人美心也美的阿姨～」、「謝謝美女的溫暖」、「是漂亮姊姊沒錯啊」。