「塑膠湯匙」喝熱湯請注意！編號「6號」遇高溫恐致癌

▲使用塑膠湯匙喝熱湯須特別注意編號。（圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

「喝熱湯時使用的塑膠湯匙號碼要特別注意」！環保署為了使回收流程更順暢，因此要求廠商標示「塑膠材質回收辨識碼」共7碼，化工博士謝玠揚特別強調，喝熱湯時要避免使用「6號塑膠」，以避免此塑膠材質因高溫釋放出致癌物質。

謝玠揚在商業週刊專欄中曾提到，「塑膠材質回收辨識碼」一共有7個號碼，分別代表不同的塑膠材質：

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1號：PET

PET是聚乙烯對苯二甲酸酯，也就是寶特瓶的材質，PET的硬度夠、質量輕，且耐酸耐鹼，因此可用來裝碳酸飲料，不過PET不耐熱，大概80℃左右就變形了，因此不建議裝高溫液體。

2號：HDPE、4號：LDPE

聚乙烯（Polyethylene）是生活應用中最廣的塑膠，具有高密度（HDPE）和低密度（LDPE）2種，2號HDPE硬度較大，因此常被製成塑膠瓶，像是乳製品的半透明或不透明的塑膠瓶。HDPE耐酸耐鹼，至於耐熱則是大概可到100℃左右不變形。4號LDPE則是傳統市場、小吃攤中隨處可見的塑膠袋，由於它的可塑性高，因此也是保鮮膜的主要材質。LDPE的耐熱溫度不如HDPE，大約在70℃到90℃。

3號：PVC

聚氯乙烯（PVC，Polyvinylchloride）是常用塑膠中唯一含氯的，也因此PVC可以藉由塑化劑的添加改變軟硬程度，從水管（硬）到保鮮膜（軟）。硬性的材質會被用來做成門、窗或是水管，我們每天所使用的信用卡、會員卡等等也都是PVC做成的。加入塑化劑之後，可塑性較好，也可做成軟管水管、雨衣、人造皮革、保鮮膜、電線的絕緣層等等。PVC主要的問題除了材質本身以外，塑化劑的添加也是一個很關鍵的問題。像是有名的DEHP（鄰苯二甲酸二（2-乙基己基）酯），就是之前食安新聞中汙染食品用起雲劑的主角。

▲塑膠材質回收辨識碼。（圖／翻攝自行政院環保署）

5號：PP

聚丙烯（PP，Polypropylene），PP的化學結構和PE類似，耐熱溫度高一點，大概可以到100℃到130℃不會變形。外帶飲料杯主要材質就是PP，像是手搖飲料杯、優酪乳、果汁、布丁杯、水桶等皆是由PP製作。此外，若是喝完手搖飲料，建議民眾將飲料杯上的膜與吸管撕開，再將杯身丟到資源回收桶內，才可讓可回收的塑膠順利被回收。

6號：PS

聚苯乙烯（PS，Polystyrene）分為未發泡、發泡兩種。未發泡的PS用於建材、玩具、文具，或是免洗餐具，例如免洗杯、沙拉盒、蛋盒、泡麵碗等。發泡後的PS則是「保麗龍」，且PS的耐熱大約是在70到90度間，因此專家提醒，若是吃熟食，請盡量避開6號湯匙，避免高溫熔出致癌物質。

7號：其他類

美耐皿樹脂、聚碳酸酯（Polycarbonate）、聚乳酸（PLA，PolylacticAcid）、聚甲基丙烯酸甲酯（壓克力Acrylic，PMMA）、聚苯乙烯-丙烯腈（AS，acrylonitrile-styrene copolymer）等，此類產品只適合用於冷食類。其中美耐皿樹脂（melamine）其實就是三聚氰胺，由於三聚氰胺之前被中國廠商加入奶粉中，因此被大眾廣為熟知，它也不耐熱，只要超過50℃的水，就有機會溶出單體。

謝玠揚也特別提醒，所謂的「耐熱溫度」，其實指的都是不會變形的溫度。至於在這溫度之下，是不是完全不會溶出化學物質，沒有人可以保證。另外，隨著使用時間拉長，塑膠會劣化，耐熱溫度也會降低。如果是要盛裝高溫的食物或液體，建議儘量避免使用塑膠，改用玻璃、陶瓷餐具或是不銹鋼材質是最好的。

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