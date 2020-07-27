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宜蘭新手媽騎車「被農藥洗臉」舌頭秒麻！抬頭一看是無人機…崩潰不敢餵奶

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（示意圖／Pixabay）

▲宜蘭農民使用無人機噴灑農藥。（示意圖／Pixabay）

圖、文／CTWANT

宜蘭一名新手媽媽近日騎車經過農田邊時，竟然被不明液體噴到全身，抬頭一看就發現一台無人機正在空中噴灑農藥，造成她左眼酸澀、左側舌麻，事後才確定被噴到的農藥是殺蟲劑百滅寧，也讓她崩潰，擔心毒素殘留在體內，好一陣子不敢餵小孩喝奶。

據《聯合新聞網》報導，一名謝姓婦人指控，上月11日中午行經宜蘭市南橋路時看到一架無人機經過，之後就感覺到有不明液體從天而降，就好像是被茶杯裝液體潑在左半邊臉上，當下她認為，不明液體可能是農藥，因此停下來尋找操控無人機的人。

最後，謝姓婦人在一台貨車旁邊發現無人機的操控者，要求對方告知農藥名稱，但對方卻辯稱「只是農藥、對人體無害」，不肯透露農藥名稱，同時要她把身體沖乾淨就沒事了。

發生這樣的事情，謝姓婦人也擔心農藥會殘留在體內，嗷嗷待哺的孩子喝奶會不會產生意外？後來確認農藥是殺蟲劑百滅寧後，而醫師也表示，百滅寧是脂溶性農藥，與人體接觸後恐會進入母乳內，因此建議一週內都不要餵母乳。

農業人手不足的問題日益嚴重，謝姓婦人表示，自己知道這點，同時也支持台灣農業合理用藥，也支持使用無人機代噴解決勞力問題，但農藥卻直接落在騎士頭上，真的讓她不知如何是好。

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