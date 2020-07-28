美通過185億軍售案　協助智利現代化F-16機隊...無線電系統大提升

▲智利國際航空航天展覽會（FIDAE）中亮相的F-16。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國國務院日前向批准了智利政府關於升級F-16的軍售案，合約價值高達6.34億美元（約台幣185億元），內含多款現代化裝備，此外，智利可能進一步購買數架新型的F-16，以提高智利應對當前和未來威脅的能力。

根據《美國國防新聞週刊》報導，在此軍售案當中，包括了19個聯合頭盔瞄準系統（Joint Helmet Mounted Cueing System, JHMCS）、6個MK-82（500 LB）通用炸彈、2個MXU-650KB機翼組、44個LN-260嵌入式GPS / INS和49個聯合戰術無線電系統（JTRS）。

據悉，智利目前擁有44架得F-16戰機，其中包刮在2000年初期購買的10架F-16C / D Block 50。

此外，在智利原的F-16當中，將針對航空電子設備和軟體、IFF天線耦合器套件等其他安全通訊設備進行升級，此項升級涉及44架F-16戰機。

美國國防安全合作局（DSCA）聲明指出，擬議中將通過出售F-16戰機，提升智利實現軍隊現代化的目標，以應對當前與未來面對威脅的能力，這將使智利能夠維護主權和國土，並增強與美國和其他合作夥伴的合作。



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