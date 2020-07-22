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美艦燒不停！福特級航母「甘迺迪號」爆起火意外

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▲▼甘迺迪號航空母艦（USS John F. Kennedy, CVN-79）下水儀式，由甘迺迪女兒卡洛琳（Caroline Bouvier Kennedy）擲瓶。（圖／路透社）

▲甘迺迪號航空母艦（USS John F. Kennedy, CVN-79）下水儀式，由甘迺迪女兒卡洛琳（Caroline Bouvier Kennedy）擲瓶。（圖／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

美軍又有艦艇發生意外！繼好人理查號與基薩奇山號這兩艘兩棲攻擊艦在本月發生事故後，一艘停駐在維珍尼亞州造船廠的約翰·F·甘迺迪號航空母艦（舷號：CVN-79）在20日發生起火意外，所幸火勢不大，很快就被造船廠人員撲滅，詳細起火原因有待觀察。

這艘約翰·F·甘迺迪號航空母艦目前停駐在紐波特紐斯造船廠，為福特級航空母艦的二號艦，由亨廷頓·英格爾斯工業負責建造中。

根據美媒WFXR電視台報導，由紐波特紐斯造船廠初步判定，起火原因與在聖地牙哥（San Diego）海軍基地內「好人理查號」的起火原因不同，事發當下沒有出現明顯的煙霧，火勢迅速遭到撲滅，沒有人員傷亡。

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