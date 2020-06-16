尼泊爾增設100處邊界哨所　新地圖「變大」後讓印度再跳腳

▲印度國防部長辛格（Rajnath Singh）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者劉雪兒／綜合報導

尼泊爾議會在近日通過一項憲法修正案，將與印度有領土爭議的3個地區納入新地圖，且計劃在下一個財政年度於兩國之間的邊境，從原本121個哨所增設至221個。消息一出，外界認為兩國的關係已回不到從前，印度國防部長辛格（Rajnath Singh）則表示，國家與尼泊爾的關係是無法被任何力量打破的。

根據印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，尼泊爾內政部次長兼發言人夏瑪（Kedar Nath Sharma）也證實了，預計在7月16日至2021年7月15日增設100個哨所，但不願透露更多的資訊。

據報導，守衛印度與尼泊爾的「駐邊境部隊」（SSB）和印度中央情報機構都知情，部署在邊界的尼泊爾武裝警察部隊（APF）已獲得許可，在邊界增設100個哨所，但有匿名高官透露說，內部正在考慮將數字增加到500個，以避免有人未經授權入境。

▼爭議地包含里普列克山口（Lipulekh）、卡拉帕尼（Kalapani）和利姆皮亞都拉（Limpiyadhura）。（圖／取自免費圖庫Google Map）

前尼泊爾大使勒凱什.蘇德（Rakesh Sood）表示，如果部署大量武裝警察部隊在邊界，那無論是敵對分子、走私販、販運假幣或恐怖分子，都不會在兩國之間滲透，增設500個哨所是積極的發展。

相反的，曾擔任尼泊爾大使的交官曼吉夫.普里（Manjeev Puri）認為，這根本「站不住腳」，尼泊爾不應該在這個時候增加更多的國際收支平衡表，因為這讓彼此關係更加緊張，特別是在新冠肺炎期間。

儘管國防部長辛格認為，兩國之間是牢不可破的關係，希望能「透過外交對話以解決邊界問題」，且還願意在有利的環境以及雙方便利的時間舉行會談，但是據了解，尼泊爾與中國達成興建中尼鐵路和隧道等多項協議，以擺脫在貿易路線上對印度的依賴，而此舉早引發印方的不滿。