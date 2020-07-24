開箱好市多提拉米蘇！「一次必挖3格」她笑超欠吃　強迫症現身：沒完沒了

▲原PO笑說，蛋糕上面的格線讓她忍不住一就要吃3格。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

美式賣場好市多（Costco）經常推出高CP值美食，成為許多民眾挖寶好去處。就有女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》提到一款提拉米蘇蛋糕「超欠吃」，「一格一格的編排讓我每次一定要吃完3格」。理由讓其他人都笑翻留言，「我也有3格強迫症」、「每次挖不整齊就得再吃一排，接著就……沒完沒了。」

這位女網友貼文表示，她發現一款「超欠吃提拉米蘇」，只見盒子裡的蛋糕被壓成一塊一塊的樣子，這樣的設計讓她笑呼「一格一格的編排，讓我每次一定要吃完3格，不然就覺得不整齊」。她也在文中提醒，「2盒裝，強烈建議一定要跟朋友一起分購，2盒嗑光的後果真的不是開玩笑。」

請繼續往下閱讀...

看到原PO「欠吃」的理由，許多網友紛紛笑噴，「我也是一次一排，只是吃3次一盒就沒有了」、「笑死，強迫症」、「有視覺強迫症的千萬不要買」、「我也是一次都要吃3格哈哈哈哈哈哈」、「這產品不行，不行買，買了會一直吃不會停」、「敢問閣下也是處女座+強迫症嗎？不整齊不舒服的概念。」

還有網友補充產品的價格等資訊，「每組2盒，各500公克，這樣才270幾塊。」至於口味的部分，就相當見仁見智，「這是我的愛，超級好吃的！放冷凍像冰淇淋，又是另一種風味」、「甜到牙齒痛，螞蟻不敢吃的一款」、「這款難得媽媽跟婆婆都說好吃，酒香四溢～」、「真的不行，血糖會衝太高。」