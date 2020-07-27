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這個夏天，就是要到台南吃冰！　235間「台南冰品攻略地圖」陪冰友涼一夏！

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▲台南市觀旅局推出【台南冰品攻略地圖】，合計235間各式冰品共「冰友」分享。（圖／翻攝自google maps）

▲各式冰品供民眾消暑一夏。（圖／示意圖，記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「天啊…這天氣也太熱了吧～好想吃冰噢！」，不要怕～台南市長黃偉哲聽到你的心聲了，這個暑假最強「台南冰品攻略地圖」隆重登場！該地圖除了黃偉哲市長近日在臉書不藏私分享今年夏天來台南必吃10家冰單之外，更網羅共計235間各式冰品共「冰友」分享！

▲各式冰品供民眾消暑一夏。（圖／示意圖，記者林悅翻攝，下同）

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▲各式冰品供民眾消暑一夏。（圖／示意圖，記者林悅翻攝，下同）

包含140間剉冰、67間冰淇淋、26間冰棒、8間豆腐冰、5間香蕉冰、58間雪花冰、14間雪淇冰、8間霜淇淋、其他20間創意冰品等等，最受歡迎的9種冰品種類，總計高達235間的台南冰店等著 您！黃偉哲市長力邀各位冰友，趁著暑假造訪台南消費振興券之際，也不要忘了順便呷一碗人情滿溢、清涼退火的台南冰品。

▲各式冰品供民眾消暑一夏。（圖／示意圖，記者林悅翻攝，下同）

觀旅局表示，台南冰品店多元，更不乏百年老店，其中，來到麻豆中央市場的「龍泉冰店」，不但是剉冰和湯圓的百年老店，更是台劇《想見你》中莫奶奶冰店的取景場地，這間百年老店的冰品選項超級多，價位也非常親民，內行人來這裡點的是他們的「黑糖粉粿」並加上古早味的麵茶，冰涼甜心的滋味裡再增添一種芝麻的香氣，獨特又令人難忘的滋味，路經此地的你可不能錯過。另外，六甲的恒安宮媽祖廟前也有一攤加麵茶的百年剉冰攤，不妨兩家都品嘗看看。

▲各式冰品供民眾消暑一夏。（圖／示意圖，記者林悅翻攝，下同）

值得一提的是，只有南部地方的冰友才有的共同回憶「香蕉冰」，也是在這個冰品地圖中的重要分類之一，其獨特的香氣、綿密的口感、可以是簡單的清冰上面灑點梅子粉，也可以是繽紛的紅豆牛奶，甚至來顆生蛋黃，就是南部才有的限定冰品-「月見冰」，利用香蕉冰的冷度來將蛋黃「冰熟」，是最獨特的南國吃法。地圖中可以找到位於後壁菁寮的「和興冰果部」，擁有80年的歷史，也是近年爆紅台劇《俗女養成記》取景場景菁寮老街上的冰品名店。

來到台南的夏天不可或缺的就是「芒果冰」了，不過芒果冰其實是一種「口味」而不是種類，因此在這份地圖中若是搜尋「芒果冰」，除了會出現所有芒果冰的店家外，也會出現不只一種冰品的分類喔！擁有「盛夏紅寶石」美譽的芒果冰老饕們應該都很熟悉了，在雪花冰或剉冰的基底上加上一兩球芒果冰淇淋或是蓋滿金黃香甜的芒果切片，夏天是忍不住一定要來品嘗一碗的。

▲各式冰品供民眾消暑一夏。（圖／示意圖，記者林悅翻攝，下同）

南市府觀旅局郭貞慧局長表示，台南具有深厚的文化底蘊，冰品的發展也很有歷史且多元，『台南冰品攻略地圖』是以google地圖建置之攻略圖，有別於一家一家個別搜尋，此攻略圖已經幫大家把大台南幾近全數的冰店都網羅進來，並以不同顏色分類標示出不同種類的冰品，讓走在炎熱的台南街頭進行報復性旅遊的遊客們，都能夠更加輕鬆、快速地找到目的地，盡情接受台南冰品的洗禮。如果大家還有其他想推薦的店家或地圖資訊有錯誤等意見，歡迎點選地圖左列選單最上方「我要推薦台南冰品」連結，將資訊提供給小編喔！

▲各式冰品供民眾消暑一夏。（圖／示意圖，記者林悅翻攝，下同）

台南夏季活動豐富多元，除了熱鬧展開的國際芒果節邀請大家來吃芒果外，緊接著，還有一見雙雕藝術季（7/11-/8/30）、安平虎鯨Orca Go！（7/15-10/18）、七股海鮮節（8/1~9/5）以及年輕族群最為期待的將軍吼台南夏日音樂節（8/15-8/16）將接力上場，誠摯邀請大家來台南嗨翻這一夏！以上精彩的觀光活動，搭配市府6-8月住宿抽獎活動，還有交通部觀光局的國旅安心遊補助，以及振興券五子登科抽房子等大獎活動，這個暑假來台南絕對物超所值！

此外，建議暑假期間至台南旅遊的遊客或民眾，優先考慮搭乘大眾交通運輸工具，避免塞車及停車問題哦！更多台南旅遊景點及活動相關資訊，請上台南旅遊網(https://www.twtainan.net/ )及台南旅遊粉絲團(https://www.facebook.com/traveltainan)、【台南冰品攻略地圖】： https://www.twtainan.net/go/olejRRej查詢。

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