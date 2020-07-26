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台南學甲居民參訪新竹動保教育園區　實地了解驚呼：星級待遇有夠讚！

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▲台南市農業局、民政局及學甲區公所，26日邀集學甲鄉親至今年度完工的新竹市動物保護教育園區進行實地參訪，體驗現代化的動保教育園區。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市農業局、民政局及學甲區公所，26日邀集學甲鄉親至今年度完工的新竹市動物保護教育園區進行實地參訪，體驗現代化的動保教育園區。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為讓台南學甲在地鄉親，了解學甲動物保護教育園區規劃方式，台南市農業局、民政局及學甲區公所，26日邀集學甲鄉親至今年度完工且蔡英文總統剛參訪過的新竹市動物保護教育園區進行實地參訪，體驗現代化的動保教育園區與傳統收容所的差異。

▲台南市農業局、民政局及學甲區公所，26日邀集學甲鄉親至今年度完工的新竹市動物保護教育園區進行實地參訪，體驗現代化的動保教育園區。（圖／記者林悅翻攝，下同）

參訪鄉親直呼園區裡的收容環境是「星級飯店待遇」，不但收容空間舒適，環境清潔乾爽也沒太大的噪音，從外面經過還不知道是收容所，參訪完後更能理解本市規劃中的學甲動保教育園區的規劃方向與內容，也期待園區能成功設立。

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▲台南市農業局、民政局及學甲區公所，26日邀集學甲鄉親至今年度完工的新竹市動物保護教育園區進行實地參訪，體驗現代化的動保教育園區。（圖／記者林悅翻攝，下同）

因部分學甲當地居民仍對園區規劃內容持有疑慮，台南市政府廣邀學甲13里鄉親分批參訪新竹市動保教育園區及鄰近的生態園區。本次參訪除讓民眾實地了解何謂現代化動保教育園區，破解居民對動保教育園區的誤解外，亦體驗園區生命教育參訪結合周圍觀光廊帶的行程的效益及可行性。

▲台南市農業局、民政局及學甲區公所，26日邀集學甲鄉親至今年度完工的新竹市動物保護教育園區進行實地參訪，體驗現代化的動保教育園區。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市農業局、民政局及學甲區公所，26日邀集學甲鄉親至今年度完工的新竹市動物保護教育園區進行實地參訪，體驗現代化的動保教育園區。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局動保處吳名彬處長表示，學甲區擁有豐富的人文與觀光資源，如學甲慈濟宮「上白礁謁祖祭典」、獨特的刈香儀式「學甲香」、學甲後社集和宮「蜈蚣陣」等在地民俗慶典，以及近年竄紅的蜀葵花季與特產美食虱目魚等，未來皆可以搭配動保教育園區帶來全國戶外教學學生及觀光客等參訪人潮，並結合在地農漁產行銷活動及時下最夯的寵物商機，帶動大北門區完整的生命教育與觀光廊帶，為學甲創造觀光及農漁消費產值。

▲台南市農業局、民政局及學甲區公所，26日邀集學甲鄉親至今年度完工的新竹市動物保護教育園區進行實地參訪，體驗現代化的動保教育園區。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市農業局、民政局及學甲區公所，26日邀集學甲鄉親至今年度完工的新竹市動物保護教育園區進行實地參訪，體驗現代化的動保教育園區。（圖／記者林悅翻攝，下同）

參訪民眾表示，以前對於要新蓋動保教育園區不是很了解，以為會是環境不好、又臭又髒的收容所，心裡一直有著許多擔憂。但今天實際參觀新竹市動保教育園區，並拿到市府有關學甲動保教育園區的QA文宣，覺得學甲的動保教育園區如果是像新竹市一樣，有新穎且完善的規劃跟美觀的建築，不只收容的狗狗受到很好的照顧，也不會有嚴重的噪音及空氣污染的情形，他們覺得沒那麼擔心了，反而更期待在地多了一個可以與狗狗貓貓互動、散步舒壓以及帶來經濟人潮的好地方。

▲台南市農業局、民政局及學甲區公所，26日邀集學甲鄉親至今年度完工的新竹市動物保護教育園區進行實地參訪，體驗現代化的動保教育園區。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局動保處吳名彬處長表示，學甲動保教育園區是為活絡地方量身打造，所有規劃都是為造福學甲重新設計，為溪北打造亮點建設，除可解決在地遊蕩犬問題，並可活化閒置土地，吸引參訪人潮進而帶動當地經濟，一舉數得創造多贏局面。

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