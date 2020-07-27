台灣民意基金會／蔡英文支持度58.6%、蘇貞昌59.6%　維持執政蜜月期

▲總統蔡英文 。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

台灣民意基金會27日公布最新民調，總統蔡英文的聲望仍獲得台灣人民58.6％的高支持度；至於行政院長蘇貞昌的施政表現，也獲得59.6%的滿意度。台灣民意基金董事長游盈隆認為，總統執政蜜月期仍持續維持。

針對蔡英文上任兩個月，目前是否贊同她處理國家大事的方式？根據民調結果顯示，有20.1%非常贊同，38.5%還算贊同，19.6%不太贊同，14.8%一點也不贊同，7%沒意見、不知道或拒答。

台灣民意基金會表示，在20歲以上的台灣人當中，有五成九的民眾基本上贊同蔡英文處理國家大事的方式，僅三成四不贊同。這顯示上任兩個月的蔡英文，獲得五成九台灣人民的肯定與支持，總統蜜月期仍持續維持。

▼總統蔡英文最新民調結果。（圖／台灣民意基金會提供）



相較於上個月的民調結果，贊同蔡英文處理國家大事方式的民眾，減少2.1個百分點，不贊同的人略增2.5個百分點；這是連續第二個月總統聲望下滑，不過幅度不大。

台灣民意基金會分析，過去一個月來，國軍漢光演習事故，監察院正副院長提名爭議，農田水利會改制，以及司法改革捨英美陪審制，採德日參審制，因起綠營支持者的不滿。

台灣民意基金會表示，「振興三倍券」上路，對於蔡英文的聲望有加分效果；而外部因素上，中美關係惡化，造成國人普遍有感的外部危機意識，皆有助於推升國人鞏固領導中心。

至於蘇貞昌的施政表現，根據最新民調顯示，有20.5%民眾非常滿意，39.1%還算滿意，21%不太滿意，14.3%一點也不滿意，5.2%沒意見、不知道、拒答。

台灣民意基金會指出，相較於上個月，蘇貞昌內閣的滿意度略減1.2個百分點，不滿意的人略增2.3個百分點，基本上沒有太大的改變，而台灣社會對於內閣總體表現滿意度，還是維持在相當高的水平。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2020年7月20-22三天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1076人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會。



▼行政院長蘇貞昌最新民調結果。（圖／台灣民意基金會提供）



▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）