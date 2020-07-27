李眉蓁婆婆站台「說假話我胸部變小」！　主持人曝當下反應狂讚：她很真性情

▲李眉蓁26日成立女力後援會，婆婆到場相挺。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩、戴若涵／高雄報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁26日下午成立女力後援會，李眉蓁的婆婆上台致詞時，力挺兒媳婦，直言李如果當選「會是個好市長」，更強調「我講的，全部都是真的，我若說假話胸部會變小！」掀起熱議。

李眉蓁婆婆26日下午出席媳婦後援會的成立大會，只見她穿著正式站上舞台，和媳婦展現婆媳情深。她表示，看到媳婦參選後屢屢遭到他人攻擊、抹黑，讓她相當心疼，甚至透露，「眉蓁曾經歷流產打擊，當時和親家母到醫院探視，李眉蓁偷偷拭淚，不讓長輩憂心，堅強勇敢的表現讓人心疼」。

李眉蓁婆婆更鼓勵媳婦勇往直前，不用懼怕，因為「家人就是她最堅強的後盾」，同時也向選民喊話，李眉蓁是好女兒、好議員，如果當選也會是個好市長，「我們家的最愛，送給高雄市民」，致詞期間她為了強調自己說的都是真話，突然蹦出一句，「我講的，全部都是真的，我若說假話胸部會變小！」

李眉蓁女力後援會成立大會主持人陳若翠受訪時表示，「眉蓁的婆婆上台前跟她完全沒有re過，她就是上去說幾句話，但她婆婆是非常真性情的人，我們聽到她這樣形容，就是覺得很真切，我聽了也在後面噗哧一笑，或許有些人會覺得這樣的形容怪怪的，但我覺得她就是很市井的人，看到眉蓁最近因為論文風波很難過，她婆婆也都一路陪著她，包含祈福那天她也是全程在場的，加上她們婆媳關係真的很好，講那樣的話就像是一種真性情，很多人不都很愛說我發誓，然後後面就會加一些誓言，這就類似那樣，我真的覺得不用放大檢視，因為婆婆給的溫情，她的致詞長達5分鐘以上，是現場讓我們最感動的。」

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