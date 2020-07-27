李眉蓁造勢空拍圖驚曝「不簡單的一股力量」　網解析跟韓流差別關鍵…

▲網友分析李眉蓁造勢大會與韓流的差別。（圖／翻攝江湖風之痕YouTube頻道）



政治中心／綜合報導

高雄市長補選候選人李眉蓁爆出論文抄襲風波後，受到外界批評，雖然她已向外界道歉，但爭議仍持續發酵。而李眉蓁於25日舉辦競選總部成立大會，現場湧入許多支持者，空拍圖一曝光引發討論，有網友分析李眉蓁和韓流差別，來自於「支持者發自內心的那股力量」。

一位YouTuber「江湖風之痕」指出，從李眉蓁造勢晚會的空拍圖可看到「國民黨力量的根本」，比較先前「國瑜夜市」的盛況，那些是代表支持者發自內心來捧場、來支撐這一群挺著這股力量的人。

而從李眉蓁造勢晚會的空拍圖看來，「江湖風之痕」認為，這股力量是來自於「國民黨根本的力量、溫暖的力量」，「這個是很久沒有看到的，高雄國民黨團結的力量。」

「江湖風之痕」說，這是一個契機，代表那個「怪物」還沒醒來，還沒有醒來就已經是這樣的情況，醒來之後就是在往上加一些分數，是很不簡單的一股力量。

▲李眉蓁成立競選總部。（圖／李眉蓁競總提供）



李眉蓁25日成立競選總部，現場擺的5000張椅子幾乎被支持者坐滿，現場說法是一度破1.3萬人。李眉蓁淚灑造勢現場，也針對論文抄襲事件認錯並反省，勇於承認自己12年前犯下的錯誤，「我只是想到我是一個媽媽，我不要我的小孩以後做錯事情用硬凹的，我希望我的小孩以後可以知錯能改，所以我必須以身作則。」

▲李眉蓁。（圖／翻攝李眉蓁臉書）