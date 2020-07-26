幼娃吃火龍果「全身紅」！奶爸抓公仔同演格列佛遊記　拉起黃布條「禁止進入」

記者施怡妏／綜合報導

當老婆不在家時，老公就必須扛起帶小孩的責任，也經常聽到許多人抱怨老公帶兒子的荒唐事蹟。一名網友日前在家中帶兒子，吃完火龍果之後，兒子的白色衣服弄得髒兮兮，他突發奇想，搭配公仔拍下一系列的照片。網友們看完後直呼，「這位阿爸懂拍！」

▲爸爸突發奇想，搭配公仔演出「格列佛遊記」。（圖／FACBOOK網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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原PO在臉書「爆怨公社」發文，老婆出門不在家，於是獨自在家照顧11個月大的兒子嘣啾，下午茶時間餵食兒子吃火龍果，結果兒子吃得滿臉都是，就連白色的衣服也沾染到火龍果。平常有在收集公仔的原PO，突發奇想拿起身旁的公仔，替兒子拍攝「命案現場」照片，照片上還有「禁止進入」的黃色布條，搭配記者、攝影師、兇手等公仔，畫面相當逼真。

▲▼兒子吃完火龍果後，全身沾滿著紅色汙漬。（圖／FACBOOK網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

從照片上可以發現，原PO的拍照技術不簡單，《ETtoday》記者聯繫原PO賴先生，他表示，「自己的職業是廚師，對於攝影有興趣，於是上網自學，技術並沒有專業」；老婆回家之後見到這一幕後，要老公把衣服洗一洗，無奈沾染到火龍果的白衣服染色後洗不乾淨，只好直接丟掉了。

網友們看完照片後，在底下留言表示，「爸爸準備很久了吼」、「案發現場，即時新聞」、「爸爸好煩喔 害我笑到噴淚」、「果然爸爸帶小孩就會這樣」、「爸爸是導演，小孩很配合」。也有許多人妻們表示，「我是太太應該白眼翻完就噴笑了」、「那個紅色火龍果很難洗，沒跪主機板嗎？」、「孩子是不能讓男人帶」、「想知道爸爸還活著嗎」、「爸爸帶的都這樣無誤」。

▲▼網友看完照片後紛紛大讚，「爸爸創意十足」。（圖／FACBOOK網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）