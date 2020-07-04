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轉彎不打方向燈！大貨車司機「1天連吃3紅單」　咬牙發文：小心我失控暴衝

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▲大貨車違規、檢舉達人。（圖／翻攝自PTT）

▲鄉民曝光該名駕駛貼文。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／周亭瑋報導

一名大貨車司機上個月工作時「破單日紀錄」，同一天被狂開3張罰單，他不禁發文反諷，這都該歸功於檢舉達人，更揚言「知道誰拍我的車，可能會失控暴衝！」這一番言論全被鄉民放上PTT，引爆眾人怒火。

鄉民昨日在八卦板提到，「有名網友在臉書上抱怨，辛辛苦苦開著大貨車為這個國家打拚，沒想到竟被檢舉達人檢舉，網友感謝對方讓他破了行車史上單日紀錄，一天3張罰單，他忿忿不平地表示，如果讓他知道是誰拍他的車，一定要給他好看，可能會失控暴衝也說不定，保險保好保滿不用怕檢舉達人。」

請繼續往下閱讀...

從截圖中可見，該名大車司機違規項目包括不遵守交通標線指示、轉彎未依指示使用方向燈、及直行車占用轉彎車道，而他也自知，的確是自己違規在先，不然對方也檢舉不了，「只能說以後開車真的要注意，2700元還好！明天認真點，賺回來......。」

▲大貨車違規、檢舉達人。（圖／翻攝自PTT）

▲駕駛一天吃3張紅單。（圖／翻攝自PTT）

不過，他又不甘心地說，要記取教訓，並努力存錢裝500G容量行車紀錄器，「才能找到糾正我錯誤的人，讓我有機會當面感謝他。」

對此，鄉民們不禁怒回，「大貨車轉彎不打燈...是要後面的死嗎」、「直行占用轉彎車道，還有轉彎不打方向燈，遇到真的很討厭」、「殺人最好有保險救你」、「誰不辛苦？辛苦就能違法嗎」、「第1張、第2張自找的活該！第3張要看地點，也有可能是道路規劃爛造成」、「別違規不就好了」。

▼他很希望知道對方是誰，好能「當面感謝」。（圖／翻攝自PTT）

▲大貨車違規、檢舉達人。（圖／翻攝自PTT）

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