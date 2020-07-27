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5米專機頭頂飛「偽出國」美照get！OUTLET飛機巷夯踩點　會員獨家抽飯店住宿

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▲▼華泰名品城,飛機巷,出國,Summer Tour,抽獎。（圖／華泰名品城提供）

▲華泰名品城一期紐約廣場出現5米專機翱翔天際，在飛機下能拍出國際時尚大片FU。（圖／華泰名品城提供，下同）

消費中心／綜合報導

還在為新冠肺炎疫情影響導致今年暑假不能出國玩而傷心嗎？快別懊惱了，7/18～8/31，GLORIA OUTLETS華泰名品城「Summer Tour」夏日檔期正式開跑。在全台最大的美式露天OUTLET裡，能漫遊四大國度隨手拍出異國情調美照，來趟「偽出國」之旅。旅程中絕對要踩點的夯景就在一期紐約廣場上空，5米巨型飛機距離民眾「飛常近」，彷彿上一秒才剛飛過身旁，好心情跟著起飛翱翔。園區內網羅超過285個國際精品品牌，天天提供2折以上折扣，不出國也與最新時尚零時差。拿到振興三倍券怎麼用cp值最高？8月底前，成為華泰名品城會員，單筆消費滿4,000元，就能抽市值41,800元的「墾丁華泰瑞苑總統套房兩天一夜住宿」，歡樂享受放大不只三倍。

今年夏天不能搭飛機也能享受滿滿出國感！GLORIA OUTLETS華泰名品城將第一廣場變成紐約國際機場，5米長的巨型專機飛翔空中，在下方拍照猶如飛機掠過頭頂，記得穿上最潮的衣服，機場時尚穿搭照輕鬆完成，PO上IG肯定收到滿滿讚！「華泰飛機巷」白天晚上都好好拍，巨型飛機夜晚與四周彩燈相互呼應，能拍出與白天截然不同的浪漫氛圍。走一趟華泰名品城，除了飛機巷，還能搜集紐約自由女神、巴黎艾非爾鐵塔、羅馬競技場、倫敦大笨鐘四國經典地標，環遊世界就是這麼簡單。拍照逛街走到又餓又累，在園區一期和三期美食街裡可任選各國美食補充體力，義式、日式、美式、韓式和南洋風味一應俱全，讓味蕾同步「嚐遊」全世界。

▲▼華泰名品城,飛機巷,出國,Summer Tour,抽獎。（圖／華泰名品城提供）

▲華泰名品城園區內國際精品2折起，開心逛街，衣服包包鞋子買好買滿後，別忘了到真理之口前秀戰利品，合照紀念。

▲▼華泰名品城,飛機巷,出國,Summer Tour,抽獎。（圖／華泰名品城提供）

▲逛街逛到肚子餓，就到華泰名品城三期美食街，以小資價品嚐異國美食。

風光明媚的夏日，正是約三五好友去玩水爬山踏青的好時機，戶外旅行走跳少不了萬全裝備和比陽光更亮眼的造型穿搭，華泰名品城超過30家運動及戶外休閒品牌，不怕找不到喜歡的款式，打造度假風裝扮或添補戶外運動裝備，逛一次全買齊還能省荷包。夏天不能沒有的時尚行頭太陽眼鏡，2020 EYEhaus專櫃提供多款CP值超高的精品，像是原價17,980元的Christian Dior太陽眼鏡，現在6,980元就能入手。風靡女孩們的kate spade也推出5折的印花洋裝，穿上包準在人群之中最搶眼。New Balance美國製復古慢跑鞋，原價6,250元，現在特價2,500元；戶外領導品牌TRAVELER推出多款夏日機能服飾3折起，價格低到讓人想掃貨。

▲▼華泰名品城,飛機巷,出國,Summer Tour,抽獎。（圖／華泰名品城提供，記者張芳瑜後製）

▲上為2020 EYEhaus Christian Dior太陽眼鏡，原價17,980元，特價6,980元。下為New Balance美製復古鞋，原價6,250元，特價2,500元。

▲▼華泰名品城,飛機巷,出國,Summer Tour,抽獎。（圖／華泰名品城提供）

▲左為kate spade Grand floral藍色印花洋裝，原價13,800元，特價6,900元。右為TRAVELER男款撥水抗UV外套，原價4,680元，特價2,340元。

夏天放暑假孩子最開心卻苦了父母，煩惱大熱天該帶孩子去哪裡玩才能盡興又方便，GLORIA OUTLETS華泰名品城一至三期皆有室內主題樂園，孩子有遊戲可以玩又有冷氣吹，放電玩樂不怕熱昏頭。一期有網美系「建築樂園」、二期「Snoopy Play Center」卡通主題樂園滿滿療癒感、三期是超萌角色扮演的「饅頭家族親子樂園」，滿足大人小孩娛樂需求。不過眾多人潮帶來細菌病毒，不免讓爸媽擔心，華泰名品城園區內所有親子設施皆特別加強消毒清潔，和爸媽一同守護孩子健康，玩得開心又放心。

▲▼華泰名品城,飛機巷,出國,Summer Tour,抽獎。（圖／華泰名品城提供）

▲位於華泰名品城一期二樓的建築樂園好玩又好拍，是網美親子的最愛。

除了好逛好吃好玩之外，華泰名品城要讓會員更有感，花小錢享受各品牌折扣，還能換來高級美好假期。7/18～8/31憑當日單筆消費滿4,000元的發票，就有機會抽中市值41,800元的「墾丁華泰瑞苑總統套房兩天一夜雙人住宿」，消費價值翻10倍！總共888個獎項，還有機會抽COACH精品包、華泰名品城園區抵用券5,000元、新開幕桃園新光影城雙人電影票、各式園區餐飲券及親子遊樂券等，9/4晚上於華泰名品城官方Facebook粉絲團及官方網站將公布得獎名單。華泰名品城總經理梁曙凡表示：「台灣疫情趨緩、消費信心復甦，加上政府祭出振興三倍券，在國外疫情不確定因素下，為搶攻8,000億出境消費商機，營造類出國感的購物環境是今年很重要的目標。此外，包含國際精品Chloe及Montblanc陸續進駐。加上近鄰我們園區，8/7正式開幕的Xpark、新光影城、Cozzi Blu和逸飯店，在群聚效益、共榮共利策略下，勢必能串連彼此人潮，讓下半年這區的表現精彩可期！」

▲▼華泰名品城,飛機巷,出國,Summer Tour,抽獎。（圖／華泰名品城提供）

▲華泰名品城推出會員獨享抽一夏活動，放大三倍券效益，花小錢就有機會抽中華泰瑞苑總統套房。

這個夏天不能出國照樣玩瘋全世界，華泰名品城把全球著名景點、美食和飛機都搬到園區裡。精打細算省下的出國旅遊金加上振興三倍券，把錢通通換成自己喜歡的樣子，再試手氣抽大獎，快樂滿足超乎想像。

更多園區及活動相關資訊，請參考GLORIA OUTLETS華泰名品城官網https://www.gloriaoutlets.com/與臉書粉絲團https://www.facebook.com/GLORIA.OUTLETS/

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