藝FUN券沒抽中？　網互相取暖：我們生來要得威力彩

▲唐鳳政委與李永得部長抽出幸運號碼。

記者謝欣辰／綜合報導

文化部為振興防疫經濟推出的「藝FUN券」，至今已突破300萬人登記，特別加碼200萬張，於今（21）日中午12時直播抽獎，只要身分證字號或居留證尾數為「0、3、4、5、7、8、9」，就能獲得600元藝FUN券，末碼為「1、2、6」的民眾在網路上哀嚎「被國家遺棄的邊緣人QQ」。

文化部長李永得表示，最後抽出號碼累計超過200萬人，但決定加碼放送，多出來的份數會超出原先預算約6000多萬元，文化部會再盤點預算，「不足的部分，會再跟行政院求救」。比原本預計發出的200萬張，多發了將近11萬張。

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▲藝FUN券抽獎結果出爐。

PPT就有網友一開完獎就興奮直呼：「剛開獎囉～除了1、2、6以外七個號碼都有券可領囉！感謝政府大撒幣，電影院即將擠爆！」，許多幸運兒也在論壇上分享喜悅，「大家電影院見！」、「這輩子終於中過一次獎了～」

幾家歡樂幾家愁，不少沒中獎的民眾崩潰留言，「嗚嗚 全家就我沒中」、「10抽7都沒中的XDD 還有動滋券啦 XDD」，也有網友選擇互相取暖，「我們是天選之子，是要中威力彩的！」、「沒中可以去簽威力彩了吧」、「揪團買威力彩！」