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飛機巷搬進華泰名品城「圓出國夢」　手機截《ETtoday》專機圖抽貴賓級好禮

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▲▼華泰名品城,飛機巷,出國,環遊世界,抽獎, 手機。（圖／華泰名品城提供）

▲華泰名品城為了一解民眾對出國度假的渴望，自7/18起推出夏日異國逛遊計畫。（圖／華泰名品城提供，下同）

消費中心／綜合報導

往年7、8月放暑假，大家都瘋訂機票出國玩，但今年新冠肺炎席捲全球，出國變成最遙遠的夢想，每天只能滑IG看異國美食和風景照哀嘆「真的好想出國玩！」就快克制不住出國旅遊癮頭的「咪那桑」照過來，華泰名品城啟動2020 Summer Tour最強偽出國計畫，直接讓你一天環遊全世界，而且有吃有逛還有特色景點拍美照打卡炫耀，各國夢幻精品打折買到手軟之外，更有機會抽大獎，讓這個夏日照樣狂歡不鬱悶，姐姐妹妹、一家老小全員嗨起來。

還記得出國前在機場看著窗外飛機起降、等待出發的雀躍心情嗎？華泰名品城幫大家完美重溫當時的興奮感受，把台北著名景點「飛機巷」直接搬進園區！一期廣場上，飛機「華泰名品城號」在自由女神頭頂升空，站在跑道上隨手一拍，滿滿臨場感。穿過任意門就看到巴黎鐵塔上掛著巨大的行李吊牌，彷彿人已在浪漫花都，行李箱一拉，冒險旅程就此展開。遇見創意景點當然要拿出手機合照拍好拍滿，除了留下美照紀念之外，這次華泰名品城打造的兩處裝置各有玄機，如果只是經過隨便看看，錯過的好康絕對會讓人後悔搥心肝。

飛機巷搬進華泰名品城「圓出國夢」　手機截《ETtoday》專機圖抽貴賓級好禮（圖／華泰名品城提供）

▲華泰名品城把飛機巷直接搬進園區，到了夜晚機身還會亮燈。

飛機巷搬進華泰名品城「圓出國夢」　手機截《ETtoday》專機圖抽貴賓級好禮（圖／華泰名品城提供）

▲華泰名品城園區中的巴黎鐵塔上掛著巨大行李吊牌，增添出國度假氛圍。

專機「華泰名品城號」將飛到《ETtoday新聞雲》的手機網頁上！只要動動手指，截圖留存不時出現的華泰名品城號身影，並上傳截圖畫面至《ETtoday新聞雲》FB該篇抽獎貼文留言，就有機會抽中華泰名品城VIP貴賓室使用卡！逛街逛累了，掏出卡即可免費在宛如高級飯店的寬敞休息室歇腳，還能吃到華漾主廚製作的精緻點心，享受貴婦般待遇。限定活動可是有時間限制，不好好把握就只能看著機會從眼前飛走囉。

獨特行李吊牌讓人一眼認出機場轉盤上自己的行李，掛在華泰名品城巴黎鐵塔上的行李吊牌同樣抓眼球，上面公告了抽獎活動，想獲得大獎可要看仔細。華泰名品城會員自7/18起至8/31，只要逛街當日消費滿4,000元，就能參加抽獎。總計888個獎項，有機會抽中COACH精品包、華泰名品城5,000元商品抵用券、主題樂園門票、電影票以及多家美食餐廳餐券，最大獎還可以入住市價4萬元以上的墾丁華泰瑞苑總統套房，一人中獎兩人同行。

▲▼華泰名品城,飛機巷,出國,環遊世界,抽獎, 手機。（圖／華泰名品城提供）

▲華泰名品城會員當日消費滿額就能參加抽獎活動，有機會免費入住墾丁華泰瑞苑總統套房。

來到原汁原味呈現歐美Outlet風格的華泰名品城，不僅能逛到超過285個人氣品牌，品牌折扣更是天天2折起。還能走在精緻的露天購物街道上、趣味的異國裝置旁，讓人大呼「對對對！這就是出國度假的feel！」成為會員，說不定還能靠著血拼抽大獎賺回本。不論是想被眾多夢幻精品包圍的女孩們，還是想在一天之內達成環遊世界心願的大人小孩，週末就出發圓夢去。

飛機巷搬進華泰名品城「圓出國夢」　手機截《ETtoday》專機圖抽貴賓級好禮（圖／華泰名品城提供）

▲在華泰名品城的歐美風露天購物園區逛街，就像在國外一樣愜意。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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