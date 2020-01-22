華泰名品城走春搶發財金！異國地標「鑲金」人人搶拍　血拼走春添年味

▲華泰名品城新春檔期1/17熱鬧開跑，道地唐人街走春必踩夯點。（圖／華泰名品城提供，下同）

消費中心／綜合報導

為了慶祝農曆春節，大人帶著孩子逛街買新衣，全家出遊到熱門景點打卡留念，走春拜年求平安、討吉利，這些過年必做的事，走一趟桃園美式露天休閒購物村「GLORIA OUTLETS華泰名品城」，一次通通滿足。自1/17（五）起至2/29（六），華泰名品城推出「華泰唐人街」新春限定活動，以4國地標布置展現異國年節氛圍，到處都是拍照好風景；走道上多座巨型春聯不光是年味裝飾，更是新年招好運的重要道具；跟著新春大遊行走，看表演還有機會遇見財神拿紅包，全區更是超過285個品牌全面2折起，好拍、好看、好玩又好逛，有趣的專「鼠」新春行程，錯過得再等12年。

▲華泰名品城張燈結彩，美輪美奐。

金鼠年到，全台各地紛紛打造鼠年相關的設計布置，華泰名品城也跟上風潮，在四大異國主題廣場都放上巨型元寶，幫大家招財，走道掛滿七彩燈籠，視覺繽紛。第一廣場的自由女神全身桃紅、大玩「cosplay」，戴上財神帽、手拿紅包化身「散財仙女」，第二大道小廣場的艾菲爾鐵塔則是掛上了滿滿黃金燈籠，被錦簇花團襯托得金光閃閃、「財氣千條」，光是這兩處就意圖使人瘋狂拍照、塞爆手機容量。

逛到二期廣場，可以看到可愛金鼠雖然沒偷吃油，卻被噴水池的七彩水舞包圍住，在池中3D「春」字上下不來，模樣俏皮，池子後方的羅馬造景立著「銀鼠招財」4個大字，祝福人們「鼠年錢黏」。走往三期廣場，雙層英倫大巴也換上寫滿賀歲文字的新裝，一旁大笨鐘點綴紅金色系燈籠，在喜氣洋洋的裝飾中和巨型元寶借位拍照，一起歡樂發大財。

▲羅馬廣場點綴金色燈籠，增添年節氣息。

▲華泰名品城園區懸掛萬盞燈籠，四處燈海光彩炫目，大笨鐘展現中西合璧的熱鬧節慶氛圍。

來華泰名品城逛街走春，還能讓人轉角遇到「錢」！初一至初五下午2點開始的「華泰唐人街・新春大遊行」活動，有6公尺長的金龍伴隨鼓聲穿梭Outlet，並帶來精彩套路表演，送上熱鬧福氣的同時，財神將沿路發送每日限量900份的發財金與糖果，給大家吃甜甜有錢過好年。

▲初一到初五華泰唐人街新春大遊行，年味滿分。

想知道新的一年運勢如何嗎？那就一定要把華泰名品城從頭到尾逛完，自第一至第七大道上設有7座巨型春聯，只要先按讚華泰名品城的FB粉絲團，邊逛街邊和「迎、春、納、福、喜、臨、門」任2個吉祥字樣合照，並上傳至個人FB或IG，就可以到三期客服中心兌換幸運餅乾，咬一口餅乾香香甜甜，打開餅裡的籤紙，好運跟著來！

▲園區大道上巨型春聯讓民眾探索集字，與任兩字巨型春聯的合照打卡就送充滿祝福的幸運餅乾。

過年小朋友來華泰名品城不逛街，卻完全不會喊無聊，因為全台最夯的室內遊樂場「建築樂園」1/20正式進駐一期2樓的兒童遊樂區旁，打造全新「怪獸學院體驗館」，並透過「沉浸式體驗」讓孩子享受體能挑戰、音樂藝術培養、VR遊戲感官體驗等多種設施，即日起至1/23兒童票優惠199元，爸媽逛累想歇腳，就帶著孩子來這裡放電。

▲建築樂園「怪獸學院體驗館」裡場景布置可愛，讓大小孩都瘋狂。

過年的年終獎金和紅包開心到手，想買個精品行頭犒賞自己，但百貨專櫃折扣後還是貴到讓人買不下去，網路代購也停工過年去了，這時最合適前進GLORIA OUTLETS華泰名品城，位於高鐵桃園站、桃園機捷A18正出口的便利位置，出站就能開始盡情血拼，已有超過20家國際一線精品進駐，像是Balenciaga、Burberry、Gucci、Loewe、Prada、miu miu等，平均折數落在3～6折，不必再靠別人，自己來趟華泰名品城，就能瞬間通往世界各大精品所在地，讓人一圓「一日環遊世界」夢。

▲華泰名品城全區換上春節新裝，網羅超過20家國際精品，不只好拍更好逛。

其中近期開幕的Alexander Wang，在過年期間推出多款萬元有找的經典包，Steve Madden眾多鞋款2折以下，另外，Butter & Sugar店內義大利進口童裝品牌Tutto Piccolo，指定紅色系男女童裝2～3折，愛運動的朋友也不會失望，運動品牌美津濃MIZUNO也祭出春節限量福袋共30組，眾多品牌折扣「鼠」不盡，讓一家大小過年換新衣、穿新鞋、背新包的願望全部滿足，和時尚衣著零時差、零距離還能不傷荷包、亮麗過新年。

▲Steve Madden白色個性包鞋，原價3,280元，特價650元。

▲Tutto Piccolo男童針織毛衣原價2,950元，特價780元。

▲MIZUNO紅色福袋（背包+短袖T恤+日製BIOGEAR護小腿+針織運動套裝上+針織運動套裝）限量30個，原價7,400元，特價2,666元。