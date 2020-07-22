桃園青埔商圈三雄開戰　大江表現亮眼...網讚「免費停車就是贏」

▲新光影城試營運，形成桃園青埔商圈三雄開戰。（圖／記者楊淑媛攝

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園高鐵站、青埔特區內的新光影城、Xpark水族館即將開幕，使附近的青埔商圈話題成火熱，出現營運19年的大江購物中心、華泰名品城outlet，和試營運中的新光影城形成三雄鼎立的局勢，面臨競爭對手的挑戰，同為商圈的大江購物中心不畏強敵，開放振興券使用以來連續5天，全館業績較去年同期成長32%，表現亮眼。

▲華泰名品城outlet位於高鐵桃園站旁。（圖／資料照）

大江購物中心營運處副總經理何旭魁表示：業績成長主因歸納於大江6000坪餐飲空間、SBC星橋影城擁4200席座位、振興三倍券、全年停車免費的因素。據了解，大江全年停車免費，臉書社群網友力挺「好停車、免費停車就是贏」。因為，看電影、用餐至少需花費一至二鐘頭的時間，不只為消費者省下停車費，更能讓消費者悠閒地享受購物的樂趣，這絕對是同業無法追及的大江優勢。

▲大江6000坪的餐飲空間與52家餐飲品牌，吸引許多消費者。（圖／大江提供）

大江購物中心營運今年是第19年，面對新光影城7月15日開始試營運、Xpark水族館即將開幕，大江的業績不減反增，何旭魁表示：再次見證商圈共榮、一加一大於二的效益，因商圈魅力產生拉力會將原本在火車站前、市區逛街的人潮拉進青埔商圈。

而進一步分析大江全館業績成長32%的主因：6000坪的餐飲空間與52家餐飲品牌，和全國最大影城並擁有4200席座位的SBC星橋國際影城，都足以容納競爭對手開幕期無法消化的外溢人潮，加上政府振興三倍券、暑假人潮等利多，還有同業無法追及的全年汽機車停車免費的優勢。

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