多元族群文化交流趣說「新」語　互學新住民母國問候語增進情誼

▲賈敏(右二)主持桃園多元族群文化交暨愛心協會辦年度會員大會。（圖／馮玉英提供）

記者楊淑媛／桃園報導

一句問候語「您好」？越南語、印尼語、福建話、閩南語…要怎麼說，今天，讓我們藉由交流，我來教、您來學，增加情誼。桃園市多元族群文化交流暨愛心協會26日於大園區一家餐廳舉辦年度會員大會，會中來自不同國家、不同族群的姐妹們，於趣說「新」語活動，相互學習姐妹們母國的問候語，藉由語言為情感增溫。

▲新住民姐妹穿上代表自己族群或國家的服裝走秀，並以母國語言相互問候。（圖／馮玉英提供）



桃園市多元族群文化交流暨愛心協會理事長賈鴻(賈敏)，來自大陸四川、居住在桃園大園區已16年，她說，大園區內有桃園國際機場，人口雖五、六萬人，但族群相當多元，以該協會成員而言，有台灣原住民族的排灣族、泰雅族、閩南人、客家人、還有越南人、印尼人及來自大陸不同省份的姐妹們。

▲賈敏和先生許朝童都是開南大學校友。（圖／翻攝賈敏臉書）

協會的姐妹們，初來台灣認真學習台灣的地方語言，融入家庭和社會，有些姐妹並在語言溝通無礙後，投入勞動力市場，成為家中的經濟力來源之一，由於姐妹們來自不同國家、不同族群，對於能夠相聚於協會相當珍惜，除利用餘暇參與成長課程，也參與地方公益活動，展現愛台灣、愛鄉土的精神。

賈敏說，學習可以充實生活、增加自信，多年前她進入空大就讀，空大畢業後，報考開南大學就讀企管系，由於一路認真向學，先生許朝童受其影響也跟進就讀開南大學，夫妻兩人都是開南畢業校友。桃園市多元族群文化交流暨愛心協會年度會員大會中，協會的姐妹們也穿上代表自己族群或國家的服裝走秀，會場洋溢著分享與歡樂。

・蠟黃、抗老都能搞定