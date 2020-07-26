《藝綻神仙府2》窺見工藝大師的秘密　黃偉哲：感謝藝師無私傳承

▲ 《藝綻神仙府—傳統工藝保存者影片2》，台南文化中心原生劇場舉辦首映暨記者會，台南市長黃偉哲，向傳承的每位藝師致上最大敬意。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導



最完整呈現藝師創作歷程、最真摯道出藝師內心話的《藝綻神仙府—傳統工藝保存者影片2》，26日於台南文化中心原生劇場舉辦首映暨記者會，台南市長黃偉哲，向願意透過影像紀錄予以傳承的每位藝師，致上最大敬意。

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黃偉哲並對日前逝世的陳南陽老師，表達懷念與不捨，感謝他們的記憶與工藝對當代及後世的貢獻。市議員蔡旺詮也出席首映會一同共襄盛舉。





黃偉哲表示，真心感謝老師不藏私地將自己從事技藝的過程與記憶，經由影像紀錄完整保存下來，過往的紀錄往往透過家用錄影帶保存，難免受限影帶的使用年限，很高興文化局向中央文化部爭取預算，不僅可以將藝師的藝術生命長久的保存，也能將庶民日常生活的點滴留住，讓觀看影像紀錄的當代或後世都能了解與領會藝師的心路歷程與形塑作品的精彩過程，市府一定繼續全力支持藝師傳承的活動。





文化局表示，近年文資處陸續以影像記錄台南市登錄的傳統工藝大師，逐步建構起在地傳統工藝影像資料庫。4位導演的拍攝團隊歷經1年多的田野調查、記錄拍攝，以人文視角忠實呈現出6位台南傳統工藝大師的習藝過往、創作理念、工序歷程及對自身作品的精益追求，不但藉由影片分享6位藝師們多年累積的智慧結晶，也深刻反映出台南工藝職人的人生哲學。



由台南市文化資產管理處策劃、力果文化導演團隊拍攝製作的《藝綻神仙府2》由6部紀錄片組成，包括茄苳入石柳—陳南陽、木工藝—陳啓村、彩繪—潘岳雄、玉雕—黃福壽、鑿花—蔡德太、粧佛—黃德勝。首映會特別選在台南文化中心原生劇場舉行，象徵從事傳統工藝創作的大師們承舊啟新；影片中包括甫獲文化部登錄為人間國寶的陳啓村藝師「作品的責任感和社會責任心不可或缺」；年過七十、一輩子與廟宇彩繪為伍的潘岳雄藝師「如果多花一點功夫，這幅畫會不一樣」；黃福壽藝師以五感雕琢出的玉雕「要更好，還要不一樣」；蔡德太藝師對鑿花創作貼近事物真實狀態的無盡追求，永遠「要穩紮基本功」；黃德勝藝師對於佛像雕刻的近乎苛求「注重細節可以成就完美」；已故的陳南陽藝師對畫稿設計的要求與專業「茄苳入石柳，是畫稿在帶路！」

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