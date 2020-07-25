台南觀光工廠再添強力生力軍　黃偉哲：樂見萬國通路觀光工廠與城市共進共榮

▲萬國通路投資35億增設產業園區，推動多角化經營模式，在歸仁成立集知識性與娛樂性觀光工廠隆重開幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全國首家行李箱主題觀光工廠在台南！萬國通路投資35億增設產業園區，推動多角化經營模式，在歸仁成立集知識性與娛樂性觀光工廠，25日隆重開幕。

賴清德副總統、台南市長黃偉哲、萬國通路謝明振董事長及立委陳亭妃、台南市議長郭信良等多位來賓與會見證，黃偉哲並感性祝福營運順利，期許觀光工廠與沙崙智慧綠能科學城成為好鄰居，展現無可限量的可能性，一同為城市發展的共進共榮努力。



黃偉哲說，今日賓客雲集，大家齊聚一堂共同見證眾人對萬國通路的肯定，台南市作為觀光之都，很榮幸萬國通路能夠持續在台南深耕壯大與發光發熱，不但成為沙崙智慧綠能科學城最好的鄰居，也能與城市的整體發展共進共榮。



經發局表示，台南市擁有全國最多的觀光工廠，共計24家；其中包含2家國際亮點觀光工廠及5家優良觀光工廠，品質深受肯定。萬國通路投資35億回到發源地—歸仁區增設產業園區，成為鮭魚返鄉的標竿企業之一，且成立具備豐富的知識性及娛樂性的觀光工廠，設有AR互動體驗、DIY體驗等活動，讓遊客能在參觀同時也可享受親子同樂、品味科技潮流的樂趣。



台南市政府祭出五子登科加碼送，來配合中央振興三倍券的發行，以促進行銷與增加曝光，觀光工廠也趁勢推出暑期免門票優惠，期使振興券效益翻倍再翻倍，為地方觀光帶來的更龐大的經濟效益，更多活動資訊，可至台南市觀光工廠網站或至各家觀光工廠網頁、FB查詢。



內政部陳宗彥政務次長、經濟部工業局楊伯耕副局長、財政部南區國稅局盧貞秀局長、立委王定宇、陳亭妃、林俊憲等人，郭信良議長及數位市議員等民意代表也來到現場共襄盛舉。

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