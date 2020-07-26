民進黨立委王美惠涉投票日拉票　中選會開罰50萬

▲王美惠。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨籍嘉義市立委王美惠1月11日立委選舉投票日當日，臉書粉絲專頁發布動態貼文，大頭貼相片有「總統選3、立委投6」等字樣，遭民眾檢舉。中選會認定違反《公職人員選舉罷免法》規定，依法開罰50萬。

總統副總統選舉罷免法第50條第2款規定，政黨及任何人不得於投票日從事競選、助選或罷免活動。第96條第4項規定，違反第50條或第52條規定者，處新台幣50萬元以上500萬元以下罰鍰；違反第50條規定，經制止不聽者，按次連續處罰。

公職人員選舉罷免法第56條第2款規定，政黨及任何人，不得於投票日從事競選、助選或罷免活動。第 110 條第5項規定，違反第53條或第56條規定者，處新台幣50萬元以上500萬元以下罰鍰。違反第56條規定，經制止不聽者，按次連續處罰。

中選會6月12日會議紀錄指出，接獲民眾舉發後，嘉義市選舉委員會遂函請王美惠競選團隊小編王凱立陳述意見。王凱立表示，投票日因疏忽未查王美惠臉書大頭貼特效框尚未移除，誤用該臉書大頭貼標示「回嘉投票、我們惠贏、總統選 3、立委選 6，貼文提醒選民把握時間投票並攜帶身分證、印章及投票通知單，該大頭貼去年12月19日下午2時57分更新，非於投票日更換。

會議記錄提到，除單純呼籲民眾投票時間已不足 2 小時，請民眾記得攜帶相關必要證件，儘速至投票所完成投票，雖未有任何尋求支持或催票之競選或助選之文字，但附貼候選人前往投票之照片，似不無催請受訊者前往投票之意。

經嘉義市選舉委員會第164次監察小組委員會議及第313次委員會議審議決議，依總統選罷法第 96 條第 4 項規定，建議裁處新台幣50萬元之罰鍰。