長江下游「防洪大壩」遭挖空蓋餐廳　店家辯：沒那麼嚴重　

▲長江下游秦淮河「防洪大壩」被向內挖空十幾公尺 。（圖／翻攝央廣網）

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸水利部26日宣布「長江2020年第3號洪水」在長江上游形成，預計27日晚三峽水庫最大入庫流量在每秒60000立方公尺左右。不過，就在各界聚焦災情時，有媒體發現，位在長江下游右岸支流的秦淮河，上方的防洪大壩被向內挖空十幾公尺，多出來的空間，竟然被用來開餐廳與酒吧。

《中國之聲》報導，穿南京而過的秦淮河是長江下游的支流，最近受到長江大流量來水和上游降雨影響，秦淮河的水位一直居高不下，江蘇南京已啓動秦淮河流域防汛一級應急響應，南京水務局24日還發佈洪水黃色預警，秦淮河流域不少地區的步道、樹木被淹沒，甚至已經有水漫出河堤，滲向周圍街道。

報導提到，這些餐廳並不是直接蓋在大壩上方，而是從壩體的背水面向內挖了10幾公尺，也就是說，形同在大壩的「肚子」營業。

▲紅圈處即是餐廳位置，另一面便是大壩堤防。（圖／翻攝央廣網）



《中國之聲》記者還實際測量當中一間店面，發現從門口到最深處牆壁約有12公尺左右，高約3公尺，意味著大壩背水坡內，存在著許多長12公尺、高約3公尺、寬度各不相同的空間，經初步測量，餐廳的最深處，已經到達大壩中線部位。

報導提到，有店家受訪時提到，他們在這裡已經經營多年，在大壩「肚子」經營餐廳，後果「沒那麼嚴重」。店家表示，已經很多年的事情，沒必要上升到這個高度（指違法、影響防洪等），「我不知道大壩裡面不能建這些，拆它也是政府行為，我們管不到。」

▲店面直接蓋大壩挖空的空間內。（圖／翻攝央廣網）

至於壩體內部蓋酒吧、餐廳，深度又達10幾公尺，是否會對大壩產生負面影響？武漢大學水利水電學院副教授李進平坦言，建築物對壩體削弱多少要實地勘測才能得出結論，不過，在壩體內部建餐廳，已經涉嫌違反《中華人民共和國河道管理條例》第二十四條「在堤防和護堤地，禁止建房」的要求。

他表示，「攔洪設施都有防汛要求，國家也專門有防汛法，與防汛相關的周邊多少米，都有紅線。這些範圍內，不能建房、修路，包括修橋都要經過層層審批。江邊多少米之內不能修這些東西，因為影響防洪。」

▲大陸專家坦言，這類建築物會影響防洪功能。（圖／翻攝央廣網）