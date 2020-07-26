先睹為快！花蓮國際石雕藝術季　8國24件入選作品模型先登場

▲8國24位藝術家的參賽作品水準很高，風格亦相當多元，特別在石雕博物館先行展出徵件模型，讓全國民眾先睹為快。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府日前舉辦2020花蓮國際石雕藝術季「石動曼波-戶外創作營徵件模型展」記者會，展期為今年7月18至9月6日，相當重視藝術文化發展的縣長徐榛蔚期許，盼透過辦理國際藝術展，促進國內外的藝術家互相交流學習的機會，持續為花蓮培養更多藝文人才。

花蓮縣文化局長江躍辰表示，睽違3年的「花蓮國際石雕藝術季」即將於今(109)年10月展開，今年精心選定主題「石動曼波」，以「動」為主軸貫穿主題，自去年12月起，便廣邀世界各國石雕藝術好手參展，共收到全球5大洲來自52國的238位藝術家報名，今天展覽的24件作品模型，原型就是出自其中24位入選藝術家之手，並千里迢迢從海上運送至花蓮，讓全國民眾先睹為快。

徐榛蔚說，「每一個石雕家都是花蓮的靠山」，藝術文化需要時間培養，才能激發出新能量，透過今天的場合，讓藝術家們在這裡相互交流，彼此激盪的想法，盼能透過辦理國際石雕藝術季活動，讓全國甚至是世界看見在地藝術家的能量。

▲入選藝術家代表馮朝宗老師感謝花蓮縣府長期支持地方藝術文化，讓在地石雕藝術家有機會站上國際舞台。

入選藝術家代表馮朝宗老師表示，非常感謝花蓮縣政府長期支持地方藝術文化，讓台灣在地的石雕藝術家有機會站上國際舞台，尤其今年受到新冠肺炎疫情影響，文化局依然能夠排除萬難，如期在10月份舉辦2020花蓮國際石雕藝術季，並更加發揚光大，向世界展現花蓮獨一無二的在地文化。

記者會上，入選藝術家代表們向現場觀眾分享創作靈感來源，觀眾聽得如癡如醉、頻頻點頭，沉浸在藝術家們的異想世界。

▲「石動曼波-戶外創作營徵件模型展」記者會，花蓮縣長徐榛蔚與入選藝術家合影。

花蓮縣文化局於今年3月9日辦理「石動曼波-戶外創作營徵件」初選，選出8國24位藝術家，本屆戶外創作營參賽作品水準很高，風格亦相當多元，特別於7月份在石雕博物館先行企劃「石動曼波-戶外創作營徵件模型展」，讓全國民眾先睹為快，歡迎有興趣的民眾到石雕館一起探索石雕藝術之美。

複審決選出的6國16位石雕家，則將於10月24日至11月22日在花蓮進行為期一個月的現場大型石雕創作，屆時歡迎民眾到現場親炙國內外石雕家風采，敬請期待。

►腦公！你不可以賴帳喔