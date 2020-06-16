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跟著Monica Rohan的嬉戲式冒險　在幻真迷離間翱翔

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藝術家 Monica Rohan 畫中人物總是躍動如生，其繪筆運色繽紛飽滿，能見優雅淡時而浪漫，構圖雖然韞懷自然氛圍，但卻遊走在幻真迷離與虛實顛倒之間，這種鮮明風格，容易在一瞬間攫住觀者目光，並共翱翔在仿若愛麗絲夢遊仙境的奇幻裡。

而Rohan亦經常將她畫中人物從層層疊疊的織品中鬆解開，或是在朝天延伸的椅凳上方保持平衡不墜，但無論主題為何，畫中往往能傳遞一種「似靜猶動」的氣韻。

凝覷她的畫，跟隨那些頂著一頭厚潤髮絲的女子或女孩闖進冒險征途，無論是濃密灌木叢裡的異世界、淹沒在花色穠麗與圖騰豐富的布料堆裡捉迷藏，抑或踩著椅子為天衢，一步步向蒼穹攀登躋而上，從Rohan設定的角色與場景，彷彿能品翫到一種自在嬉鬧與掙脫塵俗羈絆的未泯童心；但其中似乎也透著不甘平淡的心緒：想登高瞭望、願此行再遠，無論如何都要從另種角度瞻眺人間。

請繼續往下閱讀...

當Rohan接受Colossal專訪時，她解釋了對畫作的思考，「這些角色帶來張力，一種敘事的可能性。」在她嬉戲式景觀以及華麗紛紜的家庭裝飾幕景中，實際上每個角色都設定了一種行動驅力。而摹繪這些宛如夢境的形形色色，Rohan會先從一份攝影目錄中擷取靈感，以此為本下，揮灑對自然、室內與自畫像的想像。

圖文來源／Colossal

 
 

（完整文章請看城市美學新態度

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