桃園男拄拐杖出遊走失5公里　虛脫癱坐公園慘遭蟲蟻叮咬

▲廖姓老翁柱拐杖出遊竟迷途5公里，癱坐夜色下的公園內。（圖／平鎮警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市84歲廖姓老翁19日下午與好友相約散步前往楊梅一處牧場活動筋骨，沒想到半途與友走散，老翁居然拄著枴杖沿著省道台一線走了5公里到平鎮的新勢公園，直到體力虛脫癱坐在公園長凳還慘遭蟲蟻叮咬，卻無力反抗，幸好巡邏員警眼尖發現夜色下癱軟的廖姓老翁，立即予以救治並通知家人接回。

▲員警檢視老翁慘遭蟲蟻叮咬，卻無力反抗。（圖／平鎮警分局提供）

平鎮警分局北勢派出所所長饒百訓表示，住楊梅埔心的廖姓老翁下午原本與幾位好友相約要去埔心牧場散步活動筋骨，因老翁拄著拐杖步伐較慢，半路與好友走散，沒想到老翁居然沿著台一線一路走到平鎮的新勢公園，足足走了5公里，直到體力不支癱坐公園長凳，連蚊蟲叮咬也無力反抗。

▲將老翁帶返警所安救治並通知家人領回。（圖／平鎮警分局提供）

所幸北勢派出所同仁警員林家丞巡邏經過，眼尖瞄到公園長椅上人影，果然看見老翁臉色慘白的癱坐在長凳上，由於老翁體力透支，於是員警趕緊電召巡邏車將老翁先送回派出所安置休息，並提供飲水及食物供老翁恢復體力，員警也發現老翁身上多處遭蚊蟲叮咬的痕跡，也趕緊拿藥幫老翁擦拭。員警再利用M-POLICE人臉辨識系統查出老翁身分，並順利聯繫上老翁的兒子帶回。

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