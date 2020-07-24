台北熱島飆39℃！太平洋高壓發威「16縣市橙黃高溫」　下週再增強

▲台北市可能出現39度高溫。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／台南報導

受到太平洋高壓影響，全台高溫酷熱，台北市由於盆地、熱島效應，可能會出現39度的極端高溫。氣象專家吳德榮則透露，下週太平洋高壓會更強。

今(24)日受太平洋高壓影響，天氣穩定晴到多雲，由於西南風較增強，將中國華南一帶暖空氣往台灣吹送，預計在台北盆地、花東縱谷都有機會出現37、38度高溫。不過由於台北盆地地形加上熱島效應影響，局部區域有可能出現38度以上之高溫，大台北地區整體感受將十分炎熱，請留意熱傷害。

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▲氣象局表示，周五（24日）幾乎是全台高溫。（圖／翻攝Facebook／報天氣 - 中央氣象局）

氣象局針對花蓮縣、台東縣縱谷，台北市、新北市盆地發佈橙色高溫燈號，有38度極端高溫出現的機率；嘉義市、南投縣、雲林縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷為橙色高溫燈號，有連續出現36度高溫的機率；基隆市地區、金門縣地區，桃園市、新竹縣、彰化縣、臺南市近山區或河谷為黃色燈號。

▲全台16縣市高溫燈號。（圖／翻攝中央氣象局）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，清晨上午中南部有零星降雨的機率；午後對流發展，局部地區仍有「大雷雨」發生，應持續注意。最新模式模擬顯示，週末(25、26日)鋒面南移至東海南部，台灣低層盛行西南風，中層「太平洋高壓」減弱；各地區最高溫微降1度、約在36度左右，地理環境較特殊的地點，有升至37度的機率，天氣仍「晴朗炎熱」要持續注意防曬、防中暑。西南風帶來水氣增多，清晨上午西南部有局部降雨；午後對流發展，局部地區仍有「大雷雨」發生的機率，應持續注意。

最新模式模擬顯示，下週一、二(27、28日)中層「太平洋高壓」略增強；大氣低層轉為偏南風，水氣多、天氣更趨「不穩定」，清晨上午南部、東南部有局部降雨；午後對流發展旺盛，局部地區有「大雷雨」發生的機率，應注意「雷擊、強風及瞬間強降雨」。下週三、四(29、30日)大氣低層轉為東南風，東半部有局部陣雨，西半部午後有局部陣雨或雷雨；高溫微升、天氣炎熱。