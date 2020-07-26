「黑心海鮮」流入全台！名單驚見五星飯店　老闆倉庫堆3000kg問：嚴重嗎

▲鮮德海鮮批發公司將過期海鮮竄改期效標籤，3000公斤黑心食品遭查扣。（圖／記者陳雕文翻攝）



記者許力方／綜合報導

新北市知名「鮮德」海鮮批發公司爆發食安事件，將過期海鮮竄改有效期限標籤後繼續販售，被查扣3000多公斤黑心食品，但已經有白玉貝、比目魚、雪花蟹鉗等流入市面，下游名單包括中部的五星級度假酒店、貴族幼兒園等都受害。鮮德已經經營120年、傳承4代，鋪貨通路遍布全台，老闆甚至反問警方「有這麼嚴重嗎？」

檢警接獲檢舉，有民眾6月下旬向鮮德海鮮冷凍批發公司買到過期食品，經追查意外揭開黑幕，發現陳姓負責人等人，涉嫌偽造冷凍水產品標籤貼紙的有效日期，再刮除、撕除原有的期效標籤貼紙後，貼上假期效標籤，將過期海鮮繼續販售。

請繼續往下閱讀...

檢警20日前兵分多路直搗新北、台中4處據點，同步搜索倉庫，當場查扣進貨單、標籤機器、偽造標籤貼紙等證據，監視器畫面也拍下，員工撕除、重貼標籤的過程。

衛生單位現場封存黑心過期產品，包含白玉貝、紫玉貝、翠綠貝、蟠桃貝、皇玉貝、金牛角、比目魚、午仔魚、白口魚、金門蟹、雪花蟹鉗、蘭鑽蟹等12種品項，共計3000多公斤，帶回陳姓負責人、莊姓許姓女會計，依違反食安法、刑法等罪嫌移送法辦，陳姓負責人坦承犯行，以4至6萬元不等金額交保。

保七總隊第三大隊第一中隊指出，這家黑心公司為了推銷產品、取信大飯店，都會聲稱，「我跟台北市某知名餐廳有合作」，拍胸掛保證「可以相信」、「品質OK的」，沒想到陳姓負責人被逮後還一臉無所謂，心存僥倖地反問警方「這個問題有這麼嚴重嗎？」

據了解，鮮德公司從澎湖發跡，由家族世代經營至今已經120年，目前陳姓老闆是第四代負責人，透過網路開直播，版圖已經拓張到新北、台中，還標榜海洋農場遍布全球，重視食安、品質保證，沒想到竟是販賣黑心過期海鮮，曾經進貨的業者接受《東森新聞》訪問時就透露，今年初就發現這家廠商品質不穩定，「馬上停止採購！」

事實上，鮮德鋪貨通路遍布全台，下游出貨名單包括中部五星級度假酒店、台北市內湖的親子餐廳、連鎖海鮮餐廳、大型知名餐飲集團旗下餐廳、KTV，甚至連私立貴族中小學幼稚園都受害。

►「靈芝水」下殺849元必囤！

►票券換東森幣加碼1.5倍！輕鬆三步驟請點我