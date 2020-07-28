快訊／新店深夜大火「全面燃燒」夫妻奔逃！火光衝天飄臭　警笛聲嚇醒居民

▲新店深夜大火，消防警笛聲嚇醒居民。（圖／翻攝「我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店」臉書）



記者游宗樺、許力方／新北報導

新北市新店區驚傳暗夜大火，28日凌晨0時許，碧潭附近許多民眾發現熊熊火光衝天，還飄出濃煙和刺鼻的惡臭，周遭北新路遠至寶橋路都有居民聞到味道，紛紛探頭出外查看，發現是灣潭路一層樓磚造建物起火，火勢猛烈全面燃燒，屋主急奔逃亡，屋內2人均幸運逃生。消防人員獲報出動至少27車65人前往搶救，約於1小時內控制火勢。

據了解，事發地點為磚造一層樓建物，屋主聲稱，與妻子平時居住在這，發現倉庫起火急忙奔逃出屋外，過程中，因為愛犬被嚇到，不慎咬傷妻子的手；倉庫內平時則堆放機車、小罐汽油以及一些雜物，無人住在裡面。

灣潭路突然發生嚴重火警，附近不少居民一直聽到消防車的聲音，看到數量消防車不斷往裡面開，遠處高樓看去，甚至能看到黑壓壓的一片山中冒出橘紅火光，濃煙不斷飄出，連大坪林、寶橋路、北新路、七張都有人聞到燒東西的臭味，嚇壞直呼「味道很重！」擔心發生嚴重火警。

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▼灣潭路一棟磚造建物起火全面燃燒，消防徹夜救火。（圖／記者游宗樺翻攝）



▼建物全面燃燒，遠看火勢相當猛烈。（圖／翻攝「我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店」臉書）

