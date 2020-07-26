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李眉蓁坦言「這兩天我紅了」！淚灑競總之夜：我是一個媽媽

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記者柯振中、吳奕靖／高雄報導

國民黨高雄市長候選人李眉蓁25日舉行競總成立大會，國民黨主席江啟臣等人到場力挺，現場湧入1萬3000人。面對論文爭議，李眉蓁忍不住哽咽，會直球面對這項問題，是因為她作為媽媽，不希望孩子做錯事硬凹，要用身教教導「知錯能改」，以身作則。

李眉蓁致詞時指出，謝謝群眾給予的熱情、鼓勵，她從小到大都生活在高雄，是真正「高雄的女兒」，但現在她的家鄉人口不增反減，比台中還少，是因為長期被政治意識形態包圍，「高雄不再是全民的高雄，而是某一個政黨的高雄。」

她提到，陳其邁當選立委時，她才16歲，完全無法與對方相比，本來還相當苦惱，要耗費多少資源，才能提升知名度，不過「這兩天我紅了，我是目前全國知名度、媒體版面最多的李眉蓁」。

對於論文爭議，李眉蓁語帶哽咽，有人說是「黨主席給壓力」，要求斷尾求生，但她只想到一件事，她身為孩子的媽媽，希望孩子以後做錯事還硬凹，要知錯能改，因此必須以身作則。

▼李眉蓁成立競選總部，致詞哭了。（圖／李眉蓁競總提供）

▲▼李眉蓁成立競選總部。（圖／李眉蓁競總提供）

李眉蓁說明，距離選戰還有20天，現在卻只是開始，之後一定有更多的抹黑、攻擊，「不過，請你們大家相信我，我李眉蓁，我不怕！」

李眉蓁提及，她的學歷一點也不重要，重要的是高雄的未來，為何人家可以在高雄當好當滿，做4年、8年的市長，國民黨卻連4年都沒辦法做滿，是不是有龐大的利益存在，高雄至今已負債3000億，難道要搞到負債5、6000億，大家才甘願嗎？

李眉蓁指出，截至目前為止，高雄連水的問題都沒處理好，還要向外買水，若她當選市長，一定保證讓高雄人有乾淨的水能用，並全力改善高雄的空汙問題，不再讓高雄人當次等公民。李眉蓁說，她沒有悲觀的權利，自己的高雄自己救，她會像電影裡的主角一般，能夠逆轉勝，讓高雄人不被看衰。

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▼李眉蓁成立競總，1萬3000人到場。（圖／李眉蓁競總提供）

▲▼李眉蓁成立競選總部。（圖／李眉蓁競總提供）

 
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