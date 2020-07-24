清純妹出差被灌醉！一醒來驚見全裸「私密體腫脹」　長官搖頭：我軟趴趴...

▲小晴哭訴自己遭指導律師性侵。（圖／澎湃新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

職場暗藏黑暗旋渦，廣東東莞的年輕實習律師小晴（化名）在出差時，被50多歲的潘姓指導律師灌醉後性侵，「我感覺下麵是腫脹。」然而，潘男卻表示，「我確實沒有進去過，因為我沒有硬起來。我不敢，不敢硬......。」

據《澎湃新聞》報導，小晴平凡的生活被打破，她近日哭訴，在6月14日和指導律師去出差，15日晚多次拒絕無果下，被潘男灌酒，醉倒後遭到性侵，醒來後她只記得一個片段，「他趴在我身上，當時我是感覺是沒有穿衣服的，醒來後發現自己全身赤裸在床上。」

▲此次事件讓小晴身心靈受到創傷。（圖／澎湃新聞）

「洗澡的時候，我感覺下面是腫脹」，小晴隨後去問潘男，是否發生性關係，「他沉默了幾秒，我就懂了。」然而潘男表示，自己第一沒有硬，第二沒有射，這是當天晚上的基本情況，「我沒有印象沒有進去過」、「我是壓過你身上，你也壓過我身上」。

對於小晴稱下體腫脹的說法，潘男則回應，「下面不舒服你是不是去檢查一下子？」他更指責此事是對方設下的騙局，「我的褲子也是被你脫掉的，你知道不知道。但是我確實沒有進去過，因為我沒有硬起來。我不敢，不敢硬......。」

▲涉事男律師是東莞律協懲戒委員。（圖／澎湃新聞）

據悉，潘姓指導律師是東莞律協懲戒委員。小晴15日向東莞司法局反應上述情況，相關工作人員表示，已登記相關情況，如符合立案條件，將依法依規處理。目前，警方已立案調查。