李眉蓁競選總部成立打「主席牌」營造大團結　但來賓名單不見這2人

▲國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

深陷論文抄襲風暴的國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁，25日將啟用競選總部，請來國民黨主席江啟臣及前主席洪秀柱、朱立倫站台，包含江啟臣及黨團幹部林為洲、立委蔣萬安等人將南下助陣，不過新北市長侯友宜及前高雄市長韓國瑜並無在名單內。

李眉蓁競選總部於25日於國民黨高雄市黨部正式成立，與前高雄市長韓國瑜所使用的競選辦公室為同一處。活動由謝龍介、陳美雅擔任主持人，更打出主席牌拉抬聲勢，包括江啟臣、前主席朱立倫與洪秀柱都會現身，也邀請智庫副董事長連勝文、花蓮縣議長張竣、宜蘭縣副縣長林建榮、屏東縣副議長盧文瑞、嘉義市副市長陳淑慧等人助講，李眉蓁於最後也會上台懇託。

不過，邀請名單內並無新北市長侯友宜，李眉蓁表示，侯近日忙於市政，依然持續連繫中，等他忙一段落，後續應該會下來幫忙輔選，外界關心侯友宜會不會出現，就是因為他曾表示任何人在學術論文抄襲，都無法被接受，要李眉蓁誠懇虛心道歉。李眉蓁僅表示，對於論文已做出回應，希望到此為止。





▲李眉蓁競總成立韓國瑜暫定不會出席。（組合圖／ETtoday資料照）

另外，李眉蓁也表示，韓國瑜確定不會出席此場活動，依然會持續與韓國瑜聯絡。韓國瑜可望是於最後關鍵選前之夜才可能出場。

不過中山大學也表示李眉蓁論文抄襲事件，會於一個月審定確認，李則表示尊重學校作法，讓學校於暑假期間處理專案，造成困擾感到很抱歉。