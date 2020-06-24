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畫家吳悅綾多媒材個展　佛光山南台別院展出

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▲佛光緣美術館台南館從於南台別院5樓舉行吳悅綾多媒材手繪雙系列個展講座、吳悅綾老師擅長素描、水性色鉛筆、複合媒材…藝術創作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲佛光緣美術館台南館從於南台別院5樓舉行吳悅綾多媒材手繪雙系列個展講座、吳悅綾老師擅長素描、水性色鉛筆、複合媒材…藝術創作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

當畫家遇見小說會擦出怎樣火花？佛光緣美術館台南館舉行吳悅綾多媒材手繪雙系列個展講座，吳悅綾老師擅長素描、水性色鉛筆、複合媒材…藝術創作，此次個展分別以「阿嬤 光繪音樂小說」，敘說走過日據與民主時代的台灣童養媳阿嬤一生故事情節手繪畫作及「夢想畫 劇場書」描述台灣在地街頭藝人真實故事。

▲佛光緣美術館台南館從於南台別院5樓舉行吳悅綾多媒材手繪雙系列個展講座、吳悅綾老師擅長素描、水性色鉛筆、複合媒材…藝術創作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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畫畫有種療愈的氛圍，為什會用咖啡來畫畫？吳悅綾老師談起是記憶畫圖，小時候家中經營咖啡店，父親煮咖啡帥氣的背影，虹吸式咖啡琥珀色泡沫顏色的變化，聲音、空間氣味是熟悉、喜歡的，而用咖啡來畫畫是有溫暖的，在「夢想畫」系列中許多令人動容的時代故事，關於親情也關於愛情， 咖啡顏料創作更能帶來溫柔溫暖感覺。

▲佛光緣美術館台南館從於南台別院5樓舉行吳悅綾多媒材手繪雙系列個展講座、吳悅綾老師擅長素描、水性色鉛筆、複合媒材…藝術創作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

阿嬤系列是被遺忘的故事，但對阿公阿嬤是永不退色的故事，曾因右手大拇指關節疼痛無力卻堅持完成34幅畫作。有人問她畫畫辛苦嗎？吳悅綾老師泛紅眼眶說到，不會一點都不會，因為她很幸運，能做愛做的事情是幸福的，只要努力小小的，慢慢會被發現，謝謝幫助她的阿樂老師、支持她從不否定，讓她選擇做最愛做的事，家人以及佛光緣美術館師父、師兄師姐，謝謝大家觀賞她的畫，只要努力小小的她慢慢會被發現，只要堅定，愛都不會失去。

在「跨界藝術-當畫家遇上小說與唱片」講座中，可澄音樂製作人阿樂老師分享由音樂創作到成立公司，如何在時代變遷CD產業不是趨勢改變自己，阿樂老師說到接納與改變，改變不了別人改變自己最快，讓自己更好去更想去的地方，以滿懷希望正向、樂觀、改變自己是唯一能做的事情。

▲佛光緣美術館台南館從於南台別院5樓舉行吳悅綾多媒材手繪雙系列個展講座、吳悅綾老師擅長素描、水性色鉛筆、複合媒材…藝術創作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

展出畫作取材「阿嬤 光繪音樂小說」、「夢想畫 劇場書」2本書籍，「阿嬤 光繪音樂小說」以走過日據與民主時代的台灣，阿嬤在6歲被送養當童養媳一生為主軸，畫冊中以特殊設計置入LED發光裝置，搭配精華透明畫作投影片。

「夢想畫 劇場書」是寫實小說，阿樂老師表示創作精神在於感情，感情不是任何形式可以替代，是放在心裡的。如有對人有感情，儀式只是儀式，只有心意對方才能感受的到。書中敘述大老闆經歷經濟風暴淪為乞丐，再變成街頭藝人，女兒又是如何尋覓失聯父親的動人故事，讓我們正視時代的困境與機會，勇於發掘自己。書中置入AR、藍芽喇叭、配樂專輯、韓劇主題曲…，畫冊於現場提供參閱。當畫家遇見小說-吳悅綾多媒材手繪畫作雙系列個展，展覽日期:6月16日至8月2日。歡迎參觀。

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