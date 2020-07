眼尖觀眾發現美女記者「脖子有腫塊」！寄信提醒...果然驗出甲狀腺癌

▲有眼尖觀眾發現,女記者普萊斯脖頸上有不明腫塊。(圖/翻攝自WFLA Victoria Price臉書)

實習記者簡立宇/綜合報導

美國《NBC》佛羅里達電視台《WFLA》的美女記者普萊斯(Victoria Price),日前收到一名觀眾寄來的電子郵件,指她「脖子看起來腫腫的」,以自身經驗要她趕快去看醫生,沒想到普萊斯就醫後發現竟是甲狀腺癌。

根據《BBC》報導,普萊斯23日在推特上發文表示,上個月有觀眾寄了一封「救命電郵」給她。該名觀眾以自身經驗表示,指她從播報新聞的畫面中,覺得普萊斯脖子看起來腫腫的,讓她想到自己罹癌症以前脖子上也有腫塊,提醒普萊斯「一定要馬上去看醫生」。普萊斯聽從建議去看了醫生,一看才知道不得了,真的是癌症!

普萊斯表示,如果沒有收到這封信,她永遠不會去看醫生,最後癌症會變得多嚴重絕對不敢想像。普萊斯並指出,她的腫瘤從頸部開始擴散,因此需要透過手術將甲狀腺與一些淋巴結清除,預計27日就要進行手術。

普萊斯非常感謝那位觀眾的提醒,她補充道,「她並沒有提醒我的義務,但她還是這麼做了。」普萊斯也在自己的報導中呼籲大家「檢查脖子」(#CheckYourNeck),並希望自己能在一周內恢復工作。

Hi! I agree, not the easiest to see. It’s not super obvious unless you know what to look for. This screenshot shows it a bit better. I’m still learning but doc explained that the tumor is in the middle of my thyroid, pushing the glands up and out, hence the subtle protrusion. pic.twitter.com/NFeoRVcUdz