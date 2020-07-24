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新北夏日農創展開幕　力邀青年一探農村魅力新亮點

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▲ 新北夏日農創展開幕 力邀青年一探農村魅力新亮點。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北夏日農創展開幕，力邀青年一探農村魅力新亮點。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局與社會設計平台聯手推動農業創生計畫，與新北在地團隊合作發展農產事業，跨領域導入政府部門、設計及業界資源，24日在板橋大遠百Mega City B1連通道綠洲區舉辦「下一站，新北農創站！」新北夏日農創展開幕，市長侯友宜親臨現場，力邀青年及市民朋友24日至30日，一站式探索新北農村在地團隊的設計亮點、品牌及魅力。

農業局表示，「新北農業創生計畫」從2019年8月至今，全國首創以農業為基礎推動地方創生，展覽中展示農業創生方程式新概念，整合15個團隊、業界專家業師及專業設計師的三方跨域共創與創新，像是坪林青年茶業發展協會以印章概念結合「坪林」字樣打造專屬LOGO及主視覺；由金山汪汪地瓜園發起的北海創生青年論壇則以金山燭臺雙嶼特色搭配金黃色塑造「金山漫遊」LOGO及主視覺地圖，打造金山品牌形象。

▲ 新北夏日農創展開幕 力邀青年一探農村魅力新亮點。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北市長侯友宜致贈感謝狀予遠東集團總經理徐雪芳。

農業局說，展覽除了互動知識問答，也特別設計農創列車車票的互動式體驗，民眾只要蓋上團隊代表物印章就能參與抽獎，獎項包含小蜂互助所野蜂蜜組合、寧靜海香草園香草禮盒等多項農創商品，邀請民眾體驗新北農村的在地魅力，並可以在24日至26日三天搶「鮮」購買注腳雙溪的友善食材淡蘭飯包、谷芳有機茶園的有機碧螺春、蜜香紅茶及來點茶的茶酥等，或現場掃描QRcode透過此次與板橋大遠百合作推出的遠百線上購物「新北農創專區」訂購汪汪地瓜園的冰烤地瓜等產品，通通自產地直送且享免運優惠。

▲ 新北夏日農創展開幕 力邀青年一探農村魅力新亮點。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北市長侯友宜、農業局長李玟與三峽谷芳有機茶園。

侯友宜表示，這次展覽將新北市各地方團隊多年來推動農產業的成果及市府這1年多來結合設計及業界資源推動產業串連的努力一次展現，除了讓青年看到地方的特色、魅力及工作機會，產生返鄉契機，更重要的是新北市具備豐富資源及各項行政服務，是個友善的創業城市，由市府作為後盾，協助青年返鄉創業及工作沒有後顧之憂！

農業局長李玟表示，農業局除了針對特色產業輔導，更透過設計及業師顧問輔導，與在地團隊合作產出農創商品及品牌識別，農產品不需再以原型產物銷售，顛覆大家對於農業想像，持續促成各種產業鏈串聯成形，良性循環增加在地工作機會，吸引人口返鄉帶動學校、家庭、社團、商店等形成聚落，逐步達到農業創生、地方創生的目標。

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▲ 新北夏日農創展開幕 力邀青年一探農村魅力新亮點。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北夏日農創展開幕 力邀青年一探農村魅力新亮點。（圖／新北市農業局提供）

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